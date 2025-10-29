clear sky
РАЗЛЕТЕЛИ СЕ ПИЛОТИ У РЕЈОНУ КРАЉЕВА У току летачка обука посада борбених хеликоптера УСКОРО И БОЈЕВО ГАЂАЊЕ ЦИЉЕВА НА ЗЕМЉИ

29.10.2025. 19:45 19:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Танјуг/Министарство одбране

Припадници противоклопне хеликоптерске ескадриле из састава 98. ваздухопловне бригаде, у чијем се наоружању налазе борбени хеликоптери Ми-35 и „гама“, реализују интензивну летачку обуку на војном аеродрому „Морава“ и у ширем рејону Краљева, саопштило је данас Министарство одбране.

Како се наводи, реч је о тренажној обуци, која се спроводи ради одржавања и подизања нивоа оспособљености пилота и техничког састава за реализацију летачких задатака и употребу ових типова ваздухоплова у борбеним операцијама.

Према плану обуке, у овој фази се лети у групи, у повољним и сложеним метеоролошким условима, којом приликом посаде увежбавају тактике и технике формацијског полетања и слетања на необезбеђеном терену и извођења маневра летом хеликоптерске ескадриле.

Фото: Танјуг/Министарство одбране

Паралелно се спроводи и увежбавање техничког састава свих специјалности за реализацију припремних и претполетних активности, које обухватају специјалистичке техничке прегледе хеликоптера и проверу функционалности мотора, радио-навигацијске опреме и наоружања.

Летачки и технички састав у наставку очекује борбена обука са бојевим гађањима циљева на земљи, чиме ће бити заокружен овај циклус обуке у ескадрили.

Фото: Танјуг/Министарство одбране

Противоклопна хеликоптерска ескадрила из састава 98. ваздухопловне бригаде базира на аеродрому „Морава“ у Лађевцима и њена основна намена је ваздухопловна ватрена подршка копнених и специјалних снага у току извођења операција.

 

војска србије Хеликоптер Летачка обука бојево гађање
Вести Друштво
