РАЗЛЕТЕЛИ СЕ ПИЛОТИ У РЕЈОНУ КРАЉЕВА У току летачка обука посада борбених хеликоптера УСКОРО И БОЈЕВО ГАЂАЊЕ ЦИЉЕВА НА ЗЕМЉИ
Припадници противоклопне хеликоптерске ескадриле из састава 98. ваздухопловне бригаде, у чијем се наоружању налазе борбени хеликоптери Ми-35 и „гама“, реализују интензивну летачку обуку на војном аеродрому „Морава“ и у ширем рејону Краљева, саопштило је данас Министарство одбране.
Како се наводи, реч је о тренажној обуци, која се спроводи ради одржавања и подизања нивоа оспособљености пилота и техничког састава за реализацију летачких задатака и употребу ових типова ваздухоплова у борбеним операцијама.
Према плану обуке, у овој фази се лети у групи, у повољним и сложеним метеоролошким условима, којом приликом посаде увежбавају тактике и технике формацијског полетања и слетања на необезбеђеном терену и извођења маневра летом хеликоптерске ескадриле.
Паралелно се спроводи и увежбавање техничког састава свих специјалности за реализацију припремних и претполетних активности, које обухватају специјалистичке техничке прегледе хеликоптера и проверу функционалности мотора, радио-навигацијске опреме и наоружања.
Летачки и технички састав у наставку очекује борбена обука са бојевим гађањима циљева на земљи, чиме ће бити заокружен овај циклус обуке у ескадрили.
Противоклопна хеликоптерска ескадрила из састава 98. ваздухопловне бригаде базира на аеродрому „Морава“ у Лађевцима и њена основна намена је ваздухопловна ватрена подршка копнених и специјалних снага у току извођења операција.