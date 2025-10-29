КАТАСТРОФА НА ХАИТИЈУ! Ураган Мелиса однео најмање 25 живота, хаос и рушевине широм земље (ФОТО/ВИДЕО)
Најмање 25 особа погинуло је након што се излила река на Хаитију због урагана Мелиса, рекао је градоначелник јужног хаићанског приобалног града Пети-Гоав, Жан Бертран Субрем.
Он је рекао за АП да је 25 људи погинуло након што се река Ла Диг излила из корита услед урагана.
Субрем је навео да су десетине кућа поплављене и срушене, а да су људи од јутрос и даље заробљени под рушевинама.
Замолио је владу да помогне у акцији спасавања.
Ураган Мелиса, који је у уторак погодио Јамајку као ураган пете категорије, један од најмоћнијих икада забележених у Атлантском басену. На Куби је евакуисано 500.000 људи због урагана.
Мелиса је уједно и најснажнија олуја која је икада погодила Јамајку, премашивши ураган Гилберт из 1988. године, који је тада острво погодио као ураган четврте категорије са ветровима јачине 209 километара на час.
BREAKING: The death toll from Hurricane Melissa has risen to over 39, including 4 in Jamaica, 29 in Haiti, and 4 in the Dominican Republic, - WXFatalities
📍The aftermath of Hurricane Melissa in St. Elizabeth, Jamaica this morning. pic.twitter.com/fVFQQjNo1s
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 29, 2025