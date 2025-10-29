clear sky
КАТАСТРОФА НА ХАИТИЈУ! Ураган Мелиса однео најмање 25 живота, хаос и рушевине широм земље (ФОТО/ВИДЕО)

29.10.2025. 19:35 19:42
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net/Дневник
Фото: Танјуг (AP Photo/Odelyn Joseph)

Најмање 25 особа погинуло је након што се излила река на Хаитију због урагана Мелиса, рекао је градоначелник јужног хаићанског приобалног града Пети-Гоав, Жан Бертран Субрем.

Он је рекао за АП да је 25 људи погинуло након што се река Ла Диг излила из корита услед урагана.

Субрем је навео да су десетине кућа поплављене и срушене, а да су људи од јутрос и даље заробљени под рушевинама.

Замолио је владу да помогне у акцији спасавања.

Фото: Танјуг (AP Photo/Odelyn Joseph)

Ураган Мелиса, који је у уторак погодио Јамајку као ураган пете категорије, један од најмоћнијих икада забележених у Атлантском басену. На Куби је евакуисано 500.000 људи због урагана.

Мелиса је уједно и најснажнија олуја која је икада погодила Јамајку, премашивши ураган Гилберт из 1988. године, који је тада острво погодио као ураган четврте категорије са ветровима јачине 209 километара на час.

 

 

ураган Хаити Јамајка
Извор:
B92.net/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
