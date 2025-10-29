clear sky
ЛИФТ УСМРТИО ЖЕНУ У ПОРОДИЧНОЈ КУЋИ Беживотно тело пронашао њен отац

29.10.2025. 19:23
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba
У Грачаници је пронађено беживотно тело 51-годишње жене. До трагедије је дошло када је лифт који се налази у приватној кући усмртио жену.

Несрећна жена је последњи пут виђена јуче у 16:00 сати, а јутрос ју је пронашао њен отац.

Полицијској станици Грачаница је у 10 сати пријављено да је у улици Пекарска у Грачаници, у породичној кући која је у власништву Р. О. затечено беживотно тело женске особе, чију смрт је на месту догађаја потврдио лекар Дома здравља Грачаница, наводе из МУП-а ТК.

О догађају је упознато Кантонално тужилаштво Тузланског кантона, те ће према налогу тужиоца истражитељи извршити увиђај у присуству вештака машинске струке, све у циљу расветљавања околности под којима је смртно страдала Р. О.

Све даље мере и радње предузимаће се према упутствима тужиоца.

Klix.ba

