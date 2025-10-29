Испливала забрињавајућа истина!
Да ли деца смеју на утакмице и такмичења да иду КОМБИЈЕМ и зашто је ТРЕНЕР БИО ЗА ВОЛАНОМ? Стручњаци за безбедност у саобраћају о СТРАВИЧНОЈ НЕСРЕЋИ у којој је СМРТНО СТРАДАО млади џудиста
Да децу-спортисте на утакмице или турнире комбијем превозе њихови тренери или чланови управе клуба, уопште није усамљен случај.
Последњи такав имао је трагичан исход. С друге стране, тај начин превоза није обухваћен законским актом и комби, без обзира ко су његови путници, у пракси може да вози свако ко има возачку дозволу Б категорије.
Тешка саобраћајна несрећа на аутопуту Нови Сад-Београд у којој је настрадао 16-годишњи члан београдског џудо клуба “Партизан”, отворила је и питање ко и на који начин превози децу чланове спортских клубова.
Основна дилема је да ли је комби, као превозно средство, уопште обухваћен Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС“, бр. 52/2019 и 61/2019)?
Комби може да вози свако са Б категоријом
Како за “Блиц” објашњава помоћник директора Агенције за безбедност саобраћаја Мирко Коковић, овај Правилник је својим чланом 1. дефинисао да се Правилником ближе уређује начин организованог превоза деце - аутобусима.
Конкретно, лица која су учесници те саобраћајне несреће нису превожена аутобусом већ комбијем. Члан 7. Закона о безбедности саобраћаја (ЗОБС) је комби дефинисао као путничко возило које има највише 9 места за седење, укључујући и место за седење возача, што је ситуација коју имамо и у овој саобраћајној несрећи. Укратко, Правилник се не примењује на возило које је учествовало у овој саобраћајној несрећи са, на жалост, најтежим исходом – објашњава Коковић.
У пракси, то значи да комби у којем се налазе деца може да вози сваки возач са положеним возачким испитом за путничко возило, што потврђује и наш саговорник.
За ту категорију возила довољна је возачка дозвола за Б категорију, тако да можемо поистоветити превоз комби возила са путничким аутомобилом у које стаје максимално пет особа укључујући и возача – прецизира помоћник директора Агенције за безбедност саобраћаја.
Отежавајућа околност
Коментаришући несрећу у којој је настрадао млади џудиста, Коковић каже да на сваку саобраћајну незгоду утичу три фактора – човек, возило, пут и околина. Како каже, сваки од њих у теорији, док истрага надлежних органа не покаже тачно шта је узрок, може довести до несреће.
Од Будимпеште до Београда има око четири сата вожње. То није превише ако је возач правио паузу после два сата, па у том случају не би могли да узрок несреће припишемо умору возача. Сплет околности је био такав да је авион којим су се враћали са такмичења у Азербејџану у Будимпешту слетео касније, па су на пут морали да крену у каснијим вечерњим сатима. Наш савет као Агенције је да се вожња ноћу избегава кад год је то могуће – каже Коковић.
Као посебну отежавајућу околност када је реч о превозу комбијем, он подвлачи и чињеницу да таква возила не поседују тахограф - инструмент који аутоматски бележи брзину, пређени пут, као и време вожње, одмора и друге активности возача.
Његова примарна функција је да повећа безбедност у саобраћају смањењем несрећа изазваних умором, као и да омогући контролу радног времена возача.
Клубови немају довољно деце и пара за аутобус, па се узима комби
Пракса, на жалост, потврђује да ово није усамљени случај да младе спортисте, нарочито када је реч о мањим клубовима или спортовима који немају већи број чланова тима, до одређених дестинација превозе комбији, чиме се аутоматски избегава примена поприлично захтвног и стриктног Правилника о начину обављања организованог превоза деце.
Једном смо на турнир у Косјерић ишли са два комбија и схватили да је то озбиљан ризик јер један комби који смо изнајмили није имао све сигурносне појасеве, тако да нам трећина играчица није била везана. Од тада, макар ишли да играмо утакмицу само до Лајковца или Уба, увек ангажујемо професионалног аутобуског превозника са професионалним возачем. Клуб је склопио уговор са њима са ценом превоза од 125 динара по километру. Ни да је десет пута скупље не би било много – јасан је члан управе једног клуба из Ваљева.
Чешћи су, међутим, примери да спортски клубови, и то превасходно због немалих трошкова, уместо ангажовања професионалних аутобуских превозника ангажују комбије.
Да се поступи по закону и правилнику о организованом превозу деце значи да се трошкови за неко такмичење, уз плаћање смештаја и котизације за учешће, дуплирају! На пример, да одемо на турнир у Мађарску за смештај и котизацију по детету нам треба 100 евра, а кад би ангажовали аутобуског превозника, то би онда коштало 200 евра. Многи родитељи то немају да плате и онда се клубови сналазе. Неки имају сопствене комбије које као путнички аутомобил може да вози и тренер или члан управе. Неки клубови, нарочито у мањим местима, договоре да им Општина уступи службени комби и онда само плате дневницу возача од 4.000 динара – прича саговорник из једног београдског спортског клуба који је разумљиво желео да остане анониман.
“Безбедност чак и по цену одлагања путовања”
С обзиром на ове примере, Мирка Коковића смо питали шта је онда савет када је једини начин да млади чланови неког спортског клуба оду на неко такмичење комбијем?
Безбедност свих лица у саобраћају, а нарочито деце, мора бити на првом месту чак и по цену одлагања путовања. Када саветујемо, сем што је битно да не возимо под дејством алкохола и психоактивних супстанци, веома је битно и ко је тај возач, коме поверавамо децу за таква путовања – каже он.
Помоћник директора Агенције за безбедност саобраћаја додаје за Блиц да је у изради и потпуно нови ЗОБС, те да ова саобраћајна несрећа “може бити нешто што ће утицати на садржај новог закона чије усвајање очекујемо током следеће године”.