КРАЈ ПРИМИРЈА? У израелским нападима на Газу убијено 109 људи САМО У ПОСЛЕДЊИХ 12 САТИ

29.10.2025. 21:54 21:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug/AP Photo/Yousef Al Zanoun

Канцеларија за медије палестинске управе у Појасу Газе саопштила је да је 109 људи убијено у израелским нападима у последњих 12 сати, укључујући 52 деце, 23 жене, четири старије особе и седам особа са инвалидитетом.

Канцеларија је навела да Израел наставља своју "систематску кампању дезинформација, фалсификовања и лажи усмерених на прекрајање истине и прикривање текућих злочина против цивила у Појасу Газе", пренела је Ал-Џазира.

"Израел спроводи нападе на Газу чинећи флагрантно и намерно кршење принципа пропорционалности и разликовања узастопно циљајући стамбене четврти, болнице и склоништа", наводи се у саопштењу Канцеларије за медије палестинске управе у окупираној палестинској енклави.

 

