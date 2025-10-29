МУШКАРАЦ СКОЧИО КРОЗ БОЛНИЧКИ ПРОЗОР Преминуо од задобијених повреда ТРАГЕДИЈА У ТУЗЛИ
29.10.2025. 19:13 19:20
Пацијент УКЦ Тузла трагично је настрадао падом са прозора.
Трагичан инцидент догодио се у Универзитетском клиничком центру (УКЦ) Тузла, где је мушкарац скочио са прозора једне од болничких зграда.
Он је преминуо од задобијених повреда.
Из још увек неутврђених разлога пришао је прозору и скочио.
О догађају је обавештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона (KTTK), а по његовом налогу истражитељи ОКП ПУ Тузла извршили су увиђај.
Све даље мере и радње предузе ће се у складу с инструкцијама надлежног тужиоца. Медицинско особље које се налазило у близини одмах је реаговало и покушало реанимацију, али нажалост, повреде су биле фаталне те је пацијент преминуо на лицу места.