МУШКАРАЦ СКОЧИО КРОЗ БОЛНИЧКИ ПРОЗОР Преминуо од задобијених повреда ТРАГЕДИЈА У ТУЗЛИ

29.10.2025. 19:13 19:20
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Пацијент УКЦ Тузла трагично је настрадао падом са прозора.

Трагичан инцидент догодио се у Универзитетском клиничком центру (УКЦ) Тузла, где је мушкарац скочио са прозора једне од болничких зграда.

Он је преминуо од задобијених повреда.

Из још увек неутврђених разлога пришао је прозору и скочио.

О догађају је обавештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона (KTTK), а по његовом налогу истражитељи ОКП ПУ Тузла извршили су увиђај.

Све даље мере и радње предузе ће се у складу с инструкцијама надлежног тужиоца. Медицинско особље које се налазило у близини одмах је реаговало и покушало реанимацију, али нажалост, повреде су биле фаталне те је пацијент преминуо на лицу места.

Србија данас

мушкарац трагедија тузла
Вести Регион
