ДРАМА НА НОВОМ БЕОГРАДУ! Бежао од суђења, па скочио кроз прозор суда! ИЗЛОМЉЕН ПРЕВЕЗЕН У БОЛНИЦУ

15.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф.рс
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

У Ургентни центар у Београду у суботу примљен је Д.П. (38) са тешким телесним повредама које је задобио када је скочио кроз прозор из зграде суда на Новом Београду, сазнаје "Телеграф.рс".

Он је као осумњичен за крађу доведен у суд. У једном тренутку је, наводно, искористио непажњу обезбеђења и искочио кроз прозор првог спрата.

Полиција га је затекла на плочнику са тешким повредама.

У таквом стању је и примљен у болницу.

Према последњим информацијама, он се налази у стабилном стању.

Извор:
Дневник/ Телеграф.рс
Пише:
Дневник
