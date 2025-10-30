ЗЛОСТАВЉАЊЕ У ВЕРСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Старац месецима напаствовао младу девојку АНГАЖОВАНА ДА БРИНЕ О ЊЕМУ, А ОН ЈЕ ИСКОРИСТИО
Мушкарац стар 70 година ухапшен је и приведен на Жупанијски суд у Ријеци уз предлог да му се одреди притвор, због сумње да је током више месеци починио низ тешких сексуалних кривичних дела над 22-годишњом девојком, сазнаје портал Бурин.
Према незваничним информацијама, сумња се да су се злостављања догађала унутар једне верске заједнице која није званично регистрована.
Злостављање трајало најмање седам месеци
Према досадашњим налазима истраге, кривична дела су се одвијала током најмање седам месеци, почев од почетка прошле године.
Девојка је наводно била задужена да брине о 70-годишњаку, да му припрема храну и помаже у свакодневним потребама, али ју је он, уместо тога, систематски злостављао.
Полиција га је данас поподне привела на Жупанијски суд у Ријеци, а Државно тужилаштво затражило је одређивање притвора због опасности од понављања дела и могућности утицаја на сведоке.
Суд би о одређивању притвора требало да одлучи у наредним сатима.
(Mondo.rs)