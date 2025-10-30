overcast clouds
18°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗЛОСТАВЉАЊЕ У ВЕРСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Старац месецима напаствовао младу девојку АНГАЖОВАНА ДА БРИНЕ О ЊЕМУ, А ОН ЈЕ ИСКОРИСТИО

30.10.2025. 17:42 17:47
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Мушкарац стар 70 година ухапшен је и приведен на Жупанијски суд у Ријеци уз предлог да му се одреди притвор, због сумње да је током више месеци починио низ тешких сексуалних кривичних дела над 22-годишњом девојком, сазнаје портал Бурин.

 

 

Према незваничним информацијама, сумња се да су се злостављања догађала унутар једне верске заједнице која није званично регистрована. 

Злостављање трајало најмање седам месеци

Према досадашњим налазима истраге, кривична дела су се одвијала током најмање седам месеци, почев од почетка прошле године. 

Девојка је наводно била задужена да брине о 70-годишњаку, да му припрема храну и помаже у свакодневним потребама, али ју је он, уместо тога, систематски злостављао. 

Полиција га је данас поподне привела на Жупанијски суд у Ријеци, а Државно тужилаштво затражило је одређивање притвора због опасности од понављања дела и могућности утицаја на сведоке. 

Суд би о одређивању притвора требало да одлучи у наредним сатима.

(Mondo.rs)

злостављање сексуално злостављање девојка
Извор:
Mondo.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај