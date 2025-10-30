ПОСЛЕ ПОЖАРА У РАФИНЕРИЈИ, МАЂАРИ ДОНЕЛИ НОВИ ЗАКОН О ГОРИВУ Орбан спрема ХИТНЕ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ
БУДИМПЕШТА: Мађарска влада усвојила је закон којим се утврђују кораци у случају ванредне ситуације са снабдевањем горивом, неколико дана након великог пожара у јединој националној рафинерији и одлуке Сједињених Америчких Држава да уведу санкције руским енергетским компанијама, пренео је данас Блумберг.
Према саопштењу објављеном на веб страници Министарства енергетике, закон дефинише такозване ”хитне бензинске станице", које би влада директно регулисала у случају озбиљног поремећаја у снабдевању горивом.
Kабинет мађарског премијера Виктора Орбана саопштио је да је снабдевање тржишта стабилно, иако компанија "Мол Нyрт" још није објавила размере оштећења у рафинерији "Дунав" након експлозије и пожара који су избили пре више од недељу дана.
Према првим проценама Ерсте банке, пожар је могао да погоди и до 40 одсто производње рафинерије.
Орбан је рекао данас да истрага узрока инцидента још траје.
Енергетска неизвесност додатно је порасла након што су САД прошле недеље увеле санкције великим руским произвођачима нафте, у оквиру покушаја да појачају притисак на руског председника Владимира Путина да пристане на преговоре о окончању рата у Украјини.
Орбан би требало да се 7. новембра састане са америчким председником Доналдом Трампом у Белој кући, где ће, према речима шефа кабинета премијера, Гергеља Гуљаша, покушати да затражи изузеће од америчких санкција како би Мађарска могла да настави куповину руске нафте и природног гаса.