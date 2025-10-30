overcast clouds
У ТОКУ ПОТРАГА ЗА ВОЗАЧЕМ Аутомобил слетео са пута код Рипња, спасиоци га затекли празног СУМЊА СЕ ДА ЈЕ УНУТРА БИЛО И ДЕТЕ

30.10.2025. 17:29
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Фото: Pixabay.com

Мистериозна саобраћајна незгода догодила се данас у месту Павићевац, недалеко од Рипња код Београда.

Незгода се догодила када је аутомобил, из за сада непознатих разлога, слетео са пута, а возач је напустио место незгоде. Како се наводи у медијима, сумња се да је поред возача у тренутку незгоде у возилу било и дете.

"Ауто је слетео у канал поред пута, трактором су морали да га извлаче. Међутим, у олупини није било никога, што указује на то да је особа која је била за воланом, успела да изађе из возила и оде пешака. Чули смо да је у колима било и дете, а сад нема ни возача ни детета, шта се десило појма немамо", кажу очевици и додају да аутомобил после извлачења из јарка изгледа језиво.

"Шофершајбна је пукла у парампарчад, врата су улубљена, од напред је ауто хаварисан, а ништа није бољи ни отпозади. На задњем бочном стаклу има велика крвава мрља... Уопште нам није јасно како је возач успео сам да изађе и да оде и то са све дететом?! Судећи по изгледу аутомобила и траговима крви, они су повређени сигурно", додао је очевидац.

На лице места дошла је екипа Хитне помоћи, ватрогасци и полиција, а у току је увиђај, као и потрага за повређенима.

Истрага је у току која би требало да расветли све околности овог догађаја.

(Mondo.rs) 

Извор:
Mondo.rs
Пише:
Дневник
