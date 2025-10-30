ПОЛЕМИКА У ХРВАТСКОМ САБОРУ Томпсон, Јасеновац, политичке провокације, СВЕ У ЈЕДНОМ ДАНУ
ЗАГРЕБ: Посланик странке ДОМиНО у Хрватском сабору Игор Петернел коментарисао је изјаву премијера Андреја Пленковића да је округли сто о Јасеновцу у Хрватском сабору политичка провокација две странке, поручивши и да је његов одлазак на генералну пробу Марка Перковића Томпсона такође била политичка провокација.
"У политици се свашта може назвати политичком провокацијом. За неке је политичка провокација када се премијер Андреј Пленковић појави на генералној проби концерта Марка Перковића Томпсона и себи скупља одређене политичке бодове, при чему је оцијенио да му је добро доћи на пробу, али не и на концерт", рекао је Петернел.
Пленковић је у среду оценио да је округли сто о Јасеновцу у Хрватском сабору, политичка провокација странака које су га организовале – Kлуба посланика странака Дом и национално окупљање (ДОМиНО) и Хрватских суверениста.
"Све може бити политичка провокација, а ми смо само отворили простор за расправу", рекао је Петернел и додао да СДП, на пример, најављује округли сто о LGBTIQ+ заједници, што је, каже, ‘за нас политичка провокација‘.
Округли столови, каже, служе да се разговара о некој теми.
Осврнуо се на најаву СНВ-а да ће поднети кривичну пријаву против Игора Вукића и других учесника округлог стола о Јасеновцу због негирања злочина НДХ и додао да су сви учесници тог скупа одрасли људи који одговарају за своју реч, баве се одређеним областима, знају шта раде.
"Не очекујте да ја сада са њима полемишем. Ако дође до судских процеса они ће сасвим сигурно аргументирано, онолико колико могу, изнети своју обрану", навео је Петернел, преноси загребачки Јутарњи лист.
Упитан да ли је спреман барем мало ретерирати од теза изнесених на скупу везано за Јасеновац, одговорио је да не жели улазити у изречено јер није историчар, него ‘користи свој политички утицај унутар парламента где заступа одређене грађане да би отварао теме за које сматрам да занимају те грађане.
На питање има ли на људском нивоу проблем са изреченим попут тврдње да су деца из целе НДХ долазила на радионице или да Јасеновац није био логор смрти, Петернел је казао да намера округлог стола није била улазити у карактер Јасеновца јер, рекао је, сваки логор је логор него је намера била да се преиспита методологија броја жртава.
"Ми сносимо одређену политичку одговорност као организатори, а то значи да ћемо видети хоће ли нас бирачи казнити или наградити", рекао је петернел.
О логору Јасеновац каже да је, нажалост, постојао, али да је спорно да се користи како да би се блатио хрватски народ дуги низ година намерним надувавањем броја жртава и да се проглашава светом темом о којој се не смије разговарати.
"Грозно је да је уопште дошло до тога да постоје смрти у логору, али није исто је ли било 100 хиљада или 50 хиљада жртава", рекао је Петернел и додао да о томе треба да се договоре историчари.