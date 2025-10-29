ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДИХ ИНФОРМАТИЧАРА Ученици из Србије освојили медаље на Јуниорској балканској олимпијади на Кипру
Јуниорска балканска олимпијада из информатике (Junior Balkan Olympiad in Informatics – JBOI) одржана је од 24. до 30. октобра у Ларнаки на Кипру.
На олимпијади је учествовало 37 такмичара из 9 балканских земаља, а тим из Србије је остварио запажен успех освојивши две сребрне, једну бронзану медаљу и похвалу.
Сребрне медаље освојили су Лазар Никић, ученик Шабачке гимназије и Ирина Станишић, ученица Прве крагујевачке гимназије. Бронзану медаљу освојио је Вељко Витковац, ученик ОШ „Јован Поповић” у Крушевцу (сада ученик Математичке гимназије). Похвалу је добио Михајло Јаничић, ученик ОШ „Старина Новак” у Београду (сада ученик Математичке гимназије).
Како је истакао проф. др Мирослав Марић председник Друштва информатичара Србије одабир такмичара, припреме и учешће на такмичењу организовало је Друштво математичара Србије, уз подршку Министарства информисања и телекомуникација и Министарства просвете. Руководиоци екипе били су Милица Настић, наставница математике у ОШ „Андра Савчић” у Ваљеву и Михајло Марковић са Електротехничког и Рачунарског факултета у Београду. Члан тима Србије био је и Немања Мајски са Математичког факултета Универзитета у Београду.
У оквиру интензивних припрема, екипа из Србије учествовала је и на више међународних такмичења као што су InfO(1)Cup, IATI Шумен, Европска јуниорска информатичка олимпијада и Stelele Informaticii на којима су наши ученици ове године освојили укупно једну златну, пет сребрних и пет бронзаних медаља.