clear sky
13°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СИТУАЦИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ ЕСКАЛИРА! Ухапшен младић из Зете због паљења аутомобила турских држављана

29.10.2025. 19:15 19:23
Пише:
Дневник
Извор:
Blic/Pobjeda
Коментари (0)
Фото: freeimages.com, ilustracija

Зећанин Д.А. (19) ухапшен је по налогу тужиоца због сумње да је извршио кривично дело изазивање опште опасности на штету турских држављана.

Полицијски службеници су осумњиченог идентификовали, а потом лоцирали и контролисали у месту Голубовци, након чега је приведен у службене просторије Одјељења безбедности Подгорица - саопштено је из Управе полиције.

Он је, како се сумња, 28. октобра 2025. године око 01:30 часова, у месту Балијаче - општина Зета, изазвао пожар на једном возилу у власништву турског држављанина, употребом бензина и подесног средства, који се касније проширио на још два возила у власништву турских држављана.

- Након прикупљеног обавештења, са догађајем је упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици по чијем је налогу Д.А. лишен слободе због изазивања опште опасности - наводе из полиције.

Поручују да Управа полиције наставља са активностима на расветљавању кривичних дела и процесуирању лица која су изазвала пожаре на објектима и имовини страних држављана.

Подсетимо, Подгоричанин М.Ј. нападнут је наводно у Забјелу од стране држављана Азербејџана и Турске.

Сада се појавио успорени снимак на којем се, како тврди активиста Демир Хоџић, види како Подгоричанин који је био у друштву рањеног младића носи нож у руци.

 

Црна Гора запаљен ауто немири
Извор:
Blic/Pobjeda
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај