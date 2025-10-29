СИТУАЦИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ ЕСКАЛИРА! Ухапшен младић из Зете због паљења аутомобила турских држављана
Зећанин Д.А. (19) ухапшен је по налогу тужиоца због сумње да је извршио кривично дело изазивање опште опасности на штету турских држављана.
Полицијски службеници су осумњиченог идентификовали, а потом лоцирали и контролисали у месту Голубовци, након чега је приведен у службене просторије Одјељења безбедности Подгорица - саопштено је из Управе полиције.
Он је, како се сумња, 28. октобра 2025. године око 01:30 часова, у месту Балијаче - општина Зета, изазвао пожар на једном возилу у власништву турског држављанина, употребом бензина и подесног средства, који се касније проширио на још два возила у власништву турских држављана.
- Након прикупљеног обавештења, са догађајем је упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици по чијем је налогу Д.А. лишен слободе због изазивања опште опасности - наводе из полиције.
Поручују да Управа полиције наставља са активностима на расветљавању кривичних дела и процесуирању лица која су изазвала пожаре на објектима и имовини страних држављана.
Подсетимо, Подгоричанин М.Ј. нападнут је наводно у Забјелу од стране држављана Азербејџана и Турске.
Сада се појавио успорени снимак на којем се, како тврди активиста Демир Хоџић, види како Подгоричанин који је био у друштву рањеног младића носи нож у руци.