„Радосни смо данас јер пут свој знамо“ ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА ОТВОРИО ИЗЛОЖБУ о три века историје СПЦ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Архив Српске православне цркве је у марту ове године преузео најстарије архивске фондове, чији је стваралац, а који су 1949. године дати на старање Српској академији наука и уметности. Ова обнова старог Митрополијско-патријаршијског архива у Сремским Карловцима, обележена је првом репрезентативном изложбом, коју је отворио патријарх српски Порфирије.
Како јавља РТВ, изложба обухвата документа, повеље и веома битне акте који датирају у периоду од 1690. до 1913. године, са потписима и печатима, митрополита и патријарха - од времена патријарха Арсенија ИИИ Чарнојевића до патријарха Лукијана Богдановића.
Дакле реч је о једном периоду за нововековну српску историју када су Сремски Карловци били центар националног, црквеног, културног и духовног значаја, истакао је др Радован Пилиповић, директор Архива ЦПЦ.
Историја Сремских Карловаца је историја СПЦ и обрнуто, подсетио је председник општине Дражен Ђурђић.
Архив СПЦ је једна од последњих неправди коју морамо да исправимо и ево дочекали смо скоро век од како Архив СПЦ се није уселио у своју кућу у свој дом који је овде поред Патријаршиског двора и верујем да ће ова изложба бити почетак враћања у његово историско место, рекао је Ђурђевић.
Период обухваћен изложбом од 1690. до 1913. је и период најславније историје самих Сремских Карловаца и Карловачке митрополије.
Зато смо радосни данас јер пут свој знамо, јер имамо оне који нас с очинском љубављу држе... Јер имамо једни друге за уважавање не за осуду, за братскосестрински загрљај, достојни предака наших, поручио је Његова светост Патријарх Српски Порфирије.
Каже латинска изрека, што је записано остаје. Што је изречено нестаје, одлети, каже протојереј -ставрофор Јован Милановић, ректор карловачке Богословије.
Врата Патријаршије су отворена за све који желе да прошетају кроз три века историје СПЦ.