clear sky
13°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СИЈАРТО: УКИДАЊЕ САНКЦИЈА ДОДИКУ ОДЛИЧНА ОДЛУКА Мађарски министар слави потез САД

29.10.2025. 18:47 18:55
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Додик
Фото: Tanjug/Robert Hegedus/MTI via AP, FILE

БУДИМПЕШТА: Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто рекао је да је одлична одлука укидање америчких санкција изабраном председнику Републике Српске Милораду Додику који је, како је навео, учинио много за односе Српске и Мађарске.

"Надам се да ће све европске колеге разумети поруку ове одлуке",  навео је Сијарто на платформи X.

Америчко министарство финансија укинуло је данас санкције Додику, српском члану Председништва БиХ Жељки Цвијановић, председнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу, као и осталим особама и предузећима које су уведене за време претходне америчке администрације.

Милорад Додик САД санкције петер сијарто
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај