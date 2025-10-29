СИЈАРТО: УКИДАЊЕ САНКЦИЈА ДОДИКУ ОДЛИЧНА ОДЛУКА Мађарски министар слави потез САД
29.10.2025. 18:47 18:55
БУДИМПЕШТА: Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто рекао је да је одлична одлука укидање америчких санкција изабраном председнику Републике Српске Милораду Додику који је, како је навео, учинио много за односе Српске и Мађарске.
"Надам се да ће све европске колеге разумети поруку ове одлуке", навео је Сијарто на платформи X.
Америчко министарство финансија укинуло је данас санкције Додику, српском члану Председништва БиХ Жељки Цвијановић, председнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу, као и осталим особама и предузећима које су уведене за време претходне америчке администрације.