ПОЛИЦИЈА ОТКРИЛА 200 КИЛА МАРИХУАНЕ Ухапшен власник имања код Лознице
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова у великој акцији у месту Горња Бадања, општина Лозница, открили и запленили око 200 килограма материје за коју постоје основи сумње да је опојна дрога марихуана.
Том приликом полиција је ухапсила и власника имања и куће где је вршен претрес Ј. М. (1964), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, истичући да све указује на то да је количина знатно већа, због чега полиција наставља интензиван рад на овом случају, истакли су у МУП-у Србије.
„Припадници Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе у Шапцу, Одељења криминалистичке полиције, Групе за борбу против дрога и Полицијске станице Лозница, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Шапцу, у селу Горња Бадања, општина Лозница, открили и запленили изузетно велику количину материје за коју постоје основи сумње да се ради о опојној дроги марихуана.
На наведеној локацији, у просторијама које је, како се сумња користио Ј.М. пронађене су стабљике зељасте биљне материје у фази сушења, као и више џакова са већ осушеном материјом, за коју постоје основи сумње да је марихуана, у укупној количини од око 200 килограма.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
Желим посебно да нагласим да све указује на то да је количина заплењене дроге значајно већа, због чега полиција, у координацији са надлежним тужилаштвом, наставља интензиван оперативни рад и све неопходне мере ради потпуног расветљавања овог случаја и откривања свих лица умешаних у производњу и дистрибуцију наркотика.
Ово је још један доказ да полиција неће стати и да ће наставити свакодневно, одлучно и бескомпромисно да делује у борби против нарко-криминала. Та борба нема компромиса, нити заштите за било кога.
Држава ће наставити да снажно подржава све напоре полиције у сузбијању трговине дрогом, јер је заштита наше деце и безбедност грађана апсолутни приоритет", рекао је Дачић.