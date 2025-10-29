ПУЦАЊ НА МИЛАНА ЈЕ БИО ПУЦАЊ НА СВАКОГ ГРАЂАНИНА СРБИЈЕ КОЈИ МИСЛИ СВОЈОМ ГЛАВОМ! Порука лидера напредњака током дочека рањеног Богдановића: Злочиначка политика оправда и храбри оваква недела!
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић дочекао је Милана Богдановића, у терористичком акту испред дома Народне скупштине.
-Чекамо да нам се врло брзо прикључи Милан Богдановић, човек који је преживео, баш на овом месту, покушај убиства, на кога је злочиначка рука пуцала, а злочиначка политика то оправдавала и охрабри на слична недела. Верујем да ће Милан имати мало времена да проведе са нама. Видим да је велики број дошао да му одају признање. Пуцањ на Милана је био пуцањ на сваког грађанина Србије који мисли својом главом, који верује у непокориви слободарски дух српског народа и који не жели да виде да један Србин удари на Србина. Толико смо пута имали тај сценарио, надам се да смо присебни да се тај сценарио понови. За мене је једнако недело покушај политичког оправдавања. Ништа ми није морално прихватљиво да то оправдате шта се десило Милану Богдановићу. Праве лудило у држави и какао они кажу пумпају. Толико лажи за ових годину дана да је тешко све и пописати. Председник је причао о три најкрупније лажи- звучни топ, да је пребијен малодобни младић у Ваљеву и онда смо имали причу да је незаконито приведена и пребијена студенткиња од стране полиције- навео је Вучевић за Информер.
Богдановићу је приређен и ватромет у Ћациленду, а навео је да је задње очекивано да ће испалити метак.
-Захвалан сам вам- навео је Богдановић, којем је Вучевић пожелео добродошлицу.
-Хвала и лекарима. Као што пише на транспаренту, сви смо ми Милан. Милан је изнео те јуначке ране, али то је био пуцањ на Србију- речи су Вучевића.
Он је додао да је Милан њихова породица, а блокадерима поручио да имају право на своје политичке ставове, али да немају право на насиље.
-Доста је Србија ћутала. Никакве то везе нема са жаљењем. Поручујемо председнику Србије да не дамо Србију никоме и никада. Нема предаје ни повлачења. Живела Србија- обратио се лидер СНС присутнима.