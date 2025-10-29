ПАТОЛОШКИ МРЗЕ СРБИЈУ И ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА Лидер СНС Вучевић оштро реаговао на гнусне лажи: Мариника и њен Драган најагресивнији, опет би да се домогну народних пара!
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић реаговао је на срамну изјаву Маринике Тепић да се "Вучић враћа као сваки кривац враћа на место злочина у Нови Сад".
-Не престају напади од стране оних којима ништа није свето, који на све начине покушавају да унизе и ослабе Србију зарад спровођења политике сопственог џепа, односно, како би се поново домогли народних пара и наставили свој пљачкашки поход у чему их је СНС зауставила 2012. године. Мариника Тепић и њен Драган су најагресивнији у ширењу лажи и покушајима дехуманизације председника Александра Вучића, јер му не могу ништа! Одавно је свима јасно да Мариника Тепић патолошки мрзи Србију и да је болесно опседнута председником Александром Вучићем. Поручујем јој да се мане ћорава посла и Александра Вучића, и да се бави темама које су јој ближе. Можда кокама носиљама, мада је и ту “пала на испиту”. Грађани Србије су њеном Драгану и њој давно рекли шта мисле о бахатим, антисрпским политичарима, који продају “веру за вечеру”, који су затварали фабрике и пола милиона људи оставили без посла зарад пуњења сопствених џепова. Победиће Србија све насилнике и лажове- написао је Вучевић на Икс налогу.
