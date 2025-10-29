ХАОС НА ГРАНИЦИ Теретњаци на прелазима стоје сатима
29.10.2025. 17:52 18:02
БЕОГРАД: Теретна возила на граничним прелазима, на излазу из Србије чекају и до пет сати, док, према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије на путничким терминалима (ПМВ) нема задржавања возила, наводи се у саопштењу АМСС.
Задржавања на теретним терминалима на излазу из Србије на граничном прелазу Kелебија су 300 минута, Батровцима 240 минута, Шиду 180 и на Сремској Рачи 120 минута.
На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.
На наплатним станицама на ауто-путевима нема задржавања возила.
Kако истиче АМСС, повољне временске прилике омогућавају несметано одвијање саобраћаја.