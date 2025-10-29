ПОСЕЈДОН ЈЕ ПРОБУЂЕН Путин открио ново оружје које „нема пандана у свету“!
МОСКВА: Путин је потврдио да је Русија тестирала нуклеарни дрон "посејдон", који има јединствене особине у дубини и брзини кретања.
Дрон је део вишенаменске одбрамбене платформе руске морнарице. Русија је спровела успешно тестирање подводног дрона (торпеда) "посејдон" са нуклеарним погоном, чија снага премашује снагу интерконтиненталне ракете "сармат", саопштио је данас председник Руске Федерације Владимир Путин.
Путин потврдио тестирање подводног дрона
- Јуче смо спровели још једно тестирање новог перспективног комплекса, подводног беспилотног возила "посејдон", такође с нуклеарном енергетском јединицом. Први пут успели смо не само да га лансирамо са подморнице-носача помоћу стартног мотора, већ и да активирамо нуклеарни реактор који је радио одређено време - изјавио је Путин током посете Централној војној болници у Москви, преносе РИА Новости.
Он је тестирање оценио као "огроман успех", нагласивши да "посејдон" нема парњака у свету ни по дубини ни по брзини кретања.
- Снага "посејдона" значајно превазилази "сармат". Нема начина да се пресретне, а у скорије време вероватно га неће ни бити. Поред свих предности, реактор му је сто пута мањи од оног у нуклеарној подморници, док је његова снага већа од снаге чак и наше најнапредније интерконтиненталне ракете. Таквог оружја у свету нема - истакао је руски председник.
Шта је посејдон
"Посејдон" је нуклеарно беспилотно возило развијено као део подморске вишенаменске одбрамбене платформе Руске морнарице.
Први пут је представљен 2018. године, када је тадашњи командант руске морнарице Владимир Kорољев навео да ће систем омогућити извршавање широког спектра задатака у удаљеним морским зонама.
Извор: Блиц