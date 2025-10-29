clear sky
„Затварамо све, али узалуд – има их на хиљаде“ ПОСЛЕ СМРДИБУБА, ОВА „СТРАКИЊА“ ПРАВИ ХАОС ПОДНО СУВЕ ПЛАНИНЕ Мештани у шоку: Кидишу и на људе!

29.10.2025. 17:01 17:07
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
буба
Фото: Youtube Printscreen/Prva TV

У подножју Суве планине – права инвазија бубамара! На хиљаде црвено-црних тачкица преплавило је село Топоница, лете на све стране, лепе се по коси, одећи, зидовима, завлаче се у сваку пукотину.

Мештани у неверици – никада овако нешто нису доживели.

Где год погледаш – оне су ту! По прозорима, зидовима, у вратима, по нама! Затварамо све, али узалуд – има их на хиљаде, причају мештани који су у паници звали помоћ.
ако призор делује готово апокалиптично, стручњаци смирују ситуацију – реч је о азијској бубамари, врсти која сваке године све чешће осваја наше крајеве.

Ово је фаза агрегације, када се окупљају пред зиму. Нису опасне, али мењају природну равнотежу, јер потискују домаће врсте, објашњава Оливера Милошевић, инжењер заштите животне средине.

Ове „странкиње међу бубамарама“ појавиле су се први пут у региону 2008. године, а сада се, изгледа, удомљавају широм Србије – и преузимају територију, пише Блиц.
 

инвазија инсекти смрдибубе сува планина
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Друштво
