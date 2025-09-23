СМРДЉИВИ МАРТИН У ЕКСПАНЗИЈИ Кренула инвазија ових напасти ЕВО НЕКИХ РЕШЕЊА ЗА НЕПРИЈАТНА СТВОРЕЊА
Јуче је и званично почела јесен, а са њом и са првим захлађењима стижу и добро познати, нежељени гости у српске домове - смрдибубе.
Иако су потпуно безопасне за људе и за кућне љубимце, њихова бројност и упорност умеју да буду јаке непријатне. У овом тексту откривамо како можете да их се најлакше решите, док објашњавамо и зашто се сматра да смрдљиве Мартине никако не смете да убијате.
Смрдибубе припадају породици стеница и најчешће су зелене или браон боје, дужине до 1,7 цм. Када се осете угрожено, испуштају специфичан мирис, који срећом није штетан по здравље. Не уједају и не преносе болести, али су велика сметња због своје упорности и способности да се завуку у најситније пукотине. Посебан проблем представљају за биљке, јер се хране биљним соковима и на њима полажу јаја. Једна женка током живота може да положи преко 200 јаја, што објашњава зашто се ова најезда чини бесконачном.
Ови инсекти изузетно су прилагодљиви и немају много природних непријатеља. Могу преживети и до годину и по дана без хране, што их чини изузетно отпорним. Најактивније су у јесен, када траже заклон, и на пролеће, када излазе из њега. Њихов несигуран лет често резултира иритантним ударањем у прозоре и намештај, што додатно иритира укућане.
Како се решити смрдибуба?
Вода и сапун: Једноставан и ефикасан метод. Довољно је поставити чинију са сапуницом испод смрдибубе, јер ће сапун смањити површински напон воде и инсект ће се брзо удавити.
Усисивач: Омогућава брзо сакупљање већег броја смрдибуба, али је кључно одмах избацити кесу како се мирис не би задржао у апарату и проширио по кући.
Природни репеленти: Смрдибубе не подносе мирис белог сирћета, нане, еукалиптуса или лаванде. Помешајте бело сирће и воду и попрскајте места где се најчешће појављују. Неколико ченова белог лука на прозорској дасци такође може помоћи.
Инсектициди: За веће најезде, најефикаснија опција су инсектициди на бази перметрина. Обавезно користите маску, рукавице и добро проветрите просторију.
Превенција је кључна
Најбољи начин борбе је превенција. Редовно прегледајте и затворите све пукотине у зидовима и око прозора. Постављање квалитетних комарника такође је ефикасна баријера. Такође, смрдибубе привлаче остаци хране, па редовно празните канте за смеће, бришите кухињске површине и храну чувајте у затвореним посудама. Редовно прегледајте и биљке, како собне, тако и баштенске, јер на њима често полажу јаја.
Зашто никако не смете да убијате смрдибубе?
Прича се да су смрдибубе опасне, да сишу крв, да шире заразе, да ће нас све потровати... Али, то је све једна велика неправда!
Ови инсекти долазе из реда штитастих стеница, али то не значи да су крвопије као што су то њихове ситне паразитске рођаке – креветне стенице, које настањују постеље и стварно гризу и пију крв.
Смрдибубе можда и могу да буду човекови непријатељи, али само на њивама, где се хране лишћем житарица и љускама семенки, па оштећују биљке и земљорадницима донекле смањују принос.
Међутим, ове бубе не подносе хладноћу. Зато, када дође јесен, оне почињу да се боре за голи живот и траже склониште негде где је топло, тек да презиме.
За људе не представљају никакву опасност, али многи их се плаше или напросто гаде. На ваша настојања да их ухватите и поново избаците на хладноћу, оне ће реаговати у самоодбрани и ка вама штрцнути смрдљиву течност.
Но, народ је од памтивека поштовао смрдибубе и веровао у њихове натприродне моћи. Наши стари су чак сковали узречицу “Кад смрдљиви Mартин уђе у кућу - биће пара!”.
Зато, не убијајте сироте смрдибубе и дозволите им да се, као путници намерници, код вас склоне од ветра, кише, хладноће и снега, а оне ће вам узвратити благостањем у вашем дому.
Telegraf.rs