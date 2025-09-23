few clouds
РАДУЈЕМО СЕ ШТО ПОЧИЊЕМО ОД СЕЛТИКА – Милојевић пред старт у Лиги Европе на Маракани: И они имају проблема, траже се као и ми

23.09.2025. 15:36
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Фудбалери Црвене звезде дочекаће у среду од 21 час на стадиону "Рајко Митић" екипу Селтика у првом колу Лиге Европе.

– Радујемо се што све почиње баш са Селтиком на Маракани, мислим да ћемо се добро припремити за ту утакмицу. Селтик је екипа која је елиминисана у плеј-офу за Лигу шампиона, као и ми. Прошле године су били учесници ЛШ. Ми имамо у групи доста екипа који могу да играју у формату ЛШ. Јака су и добра екипа, радујемо се што све почиње баш са Селтиком на Маракани – изјавио је тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић.

Селтик је у плеј-офу за пласман у ЛШ елиминисан од Каирата.

– Сигурно је Селтик је био фаворит, али има већи квалитет него што је одиграо против Каирата... Селтик има добру екипу. И они имају неких проблема, траже се. Исто као и ми. Мислим да ћемо се добро припремити за ту утакмицу – додао је тренер Звезде.

 

