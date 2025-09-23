ОБЕЛЕЖЕНО 180 ГОДИНА СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ У НОВОМ САДУ Градоначелник Мићин: Од 2012. буџет Градске библиотеке смо увећали са 93,9 на 194 милиона динара
У просторијама Дигиталног омладинског центра Градске библиотеке у Новом Саду свечано је обележено 180 година од оснивања Српске читаонице, најстарије установе културе у Новом Саду и једне од кључних тачака у развоју српског културног и националног идентитета у 19. веку.
Обележавању овог значајног јубилеја присуствовао је градоначелник Новог Сада Жарко Мићин.
- Када говоримо о Српској читаоници, говоримо о симболу отпора, визији младих Срба средине 19. века и истрајности великана као што су др Јован Хаџић, Светозар Милетић и Јован Јовановић Змај. Oснивање Српске читаонице 1845 године, 19 година након оснивања Матице српске, најзначајније институције Срба, било је снажан национални, духовни и културни подухват. Српска читаоница је настала као бастион духа и писмености. Српска читаоница је један од неоспоривих доказа да Нови Сад није без разлога Српска Атина. Овде у Новом Саду сачувана је српска култура. Нови Сад је био грудобран српске писмености и српске уметности. Овде је 1861. године основано Српско народно позориште, први професионални театар српског народа. Овде се 1864. преселила Матица српска. Овде су стварала нека од најзначајнијих књижевних имена 19. и 20. века: Ђура Јакшић, Илија Огњановић, Јован Ђорђевић, Лаза Костић, Ђорђе Марковић Кодер, Јован Јовановић Змај. Много је чињеница које доказују да је Нови Сад је био српски Парнас и да је данас Европска престоница културе. Данас, обележавајући 180 година тог великог прегнућа, подсећамо се да је култура темељ сваког трајања и да је наша обавеза да ту ватру преносимо даље. Од 2012. буџет Градске библиотеке смо увећали са 93,9 на 194 милиона динара, а укупан буџет за културу са једне на 4,83 милијарди. Улагање у културу остаће један од најважнијих прироритета Града и у будућности – изјавио је Мићин честитајући ову важну годишњицу и желећи запосленима у Градској библиотеци много успеха у раду.
Директор Градске библиотеке у Новом Саду Александар Јокановић подсетио је да је Градска библиотека директни наследник Српске читаонице и да управо ту лежи њена историјска и културна одговорност.
- Библиотека коју данас водимо наставља мисију започету пре готово два века. Као матична библиотека за Јужнобачки округ, са мрежом од 30 огранака и више од 610 хиљада публикација, трудимо се да пратимо дух времена, али не заборављамо да су темељи наше установе постављени управо из потребе да се очува идентитет српског народа. То је мисија која ни данас није изгубила на актуелности – поручио је Јокановић.
Свечаност је обележена у присуству бројних званица, између осталих и чланице Градског већа за културу Маје Черемиџић Шаиновић, културних посленика и представника институција, а програм је употпуњен и пригодним уметничким садржајем, којим је одата пошта великој традицији и значају овог јубилеја за српску културу.