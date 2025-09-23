few clouds
ПАРКИРАЊЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ЛОВА И РИБОЛОВА У ОКОЛНИМ УЛИЦАМА Ево где је омогућен паркинг за посетиоце и колико ће коштати

паркинг
Фото: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад

Док траје 56. Међународни сајма лова и риболова, од сутра, 24. септембра до 28. септембра, паркирање ће бити организовано у околним улицама. +

Реч је о следећим улицама: Новосадског сајма, од Дринске до Хајдук Вељкове, и од те до Мичуринове, те на платоу испред сајамске хале, угао Новосадског сајма и Хајдук Вељкове, на платоу између Мичуринове и Хајдук Вељкове, на делу тротоара испред сајамске хале у Хајдук Вељковој, у Улици браће Поповић, паркиралиште са јужне стране улице - део од Хајдук Вељкове до Улице Стевана Мокрањца, у Улици Бранка Бајића, на платоу код Дринске, у Мичуриновој, као и у Улици Богдана Гарабатина.

У ЈКП „Паркинг сервис“ наводе да ће се паркирање нaплаћати од 8 до 20 часова, по цени од 250 динара за цео дан, а плаћање је могуће слањем СМС-а на 8288, куповином електронске паркинг карте на продајним местима, као и коришћењем мобилне апликације „nSpark“.

За станаре у улицама које су под наплатом важиће станарске паркинг карте.

Како не би долазило до саобраћајних гужви, услед несавесног и погрешног паркирања, „Паук” служба ће радити појачано, у сарадњи са саобраћајном полицијом, саобраћајном и комуналном инспекцијом. 

 

паркинг сајам
