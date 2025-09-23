ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА СЕВЕР Хет-трик расположеног Тасића
Будућност - Раднички (Б) 3:1 (2:0)
ГЛОЖАН: Стадион Будућности, гледалаца 200, судија: Боснић (Б. Паланка), стрелци: Тасић у 17. 27. и 76. за Будућност, Орчић у 89. минуту за Раднички.
БУДУЋНОСТ: Орос 7, Сикирич 6,5 (Кања 7), Хрњас 7, Срнка 6,5, Жембери 7, Липтак 6,5 (Ковачевић), Тасић 9, Немет 6,5 (Краљ), Адемек 7, Павловић 7, Радосављевић 7 (Ћулибрк 6,5).
РАДНИЧКИ: С. Лебовић 6, Кујунџић 6, Ф. Тосенбергер6, Орчић 6,5, Л. Лебовић 6, Десница 6 Петровић 6, Шимић 6 (Љубојчић 6), Колак 6 (Томовић), Облаковић 6, Милетић 6 (Јозић 6).
Домаћин је повео већ у 17. минуту преко Владимира Тасића.
Исти играч се поново уписао у листу стрелаца у 27. минуту за 2:0 након грешке гостујуће одбране. Почетком другог полувремена Бајмочани су кренули на све или ништа.
Најбољи играч је био Тасић постигавши хет-трик. Срђан Орчић је у 89. минуту смањио резултат.
С. Стојиљковић
Војводина – Бајша 4:1 (2:1)
БАЧКО ГРАДИШТЕ: Игралиште у СЦ „Ђорђе Тапавица Џоја“. Гледалаца: 400. Судија: Бојин (Падеј). Стрелци: Икрашев у 20, Виновић у 43 (из једанаестерца), Јовић у 82. и 90+2 за Војводину, Батори у 28. минуту за Бајшу. Жути картони: Шибалић (Војводина), Бабин, Кривокапић (Бајша).
ВОЈВОДИНА: Шмит, Ср. Гашић, Шибалић, Дробац, Нонин (од 78. Јовић), Калуђеровић, Виновић (од 82. Ердељан), Си. Гашић, Икрашев, Васић, Милановић (од 87. Вучковић).
БАЈША: Бабин, Д. Петровић, Шорак (од 57. Косовац), Малбашић, Јеремић (од 46. Л. Петровић), Батори, Нађ, Марјановић, Јокић (од 69. Кривокпић), Нађхеђеши (од 69. Вујачић), Будинчевић.
Промена тренера донела је позитиван преокрет у редовима градиштанске Војводине.
Повратник Душан Медић задовољан је игром и победом, коју је испратио велики број гледалаца.
В. Јанков
Обилић – Хајдук (С) 0:2 (0:0)
ЗМАЈЕВО: Стадион у рекреативном центру, гледалаца око 100, судија Царић. Стрелци: Илић у 80. (аутогол), Симин 90+2. (Хајдук). Жути Картони: Кнежевић, Јокић, Н. Кобиларов, Узелац (Обилић), Пурић, Рашковић, Бајчев (Хајдук).
ОБИЛИЋ: Вучетић, Кнежевић (Баришић), Вујошевић, Лазић, Шћепановић, Јушковић (Н. Кобиларов), Марковић, Ковжан (Узелац), Илић, Тепавчевић (М. Кобиларов), Јокић.
ХАЈДУК (С): Зорић, Жежељ, Рашковић, Крунц, Вулетић, Н. Ковачев (Ђустебек), Коњовић, Куцурски (Мазињанин), Пурић, Бајчев, Ф. Ковачев (Симин)..
Змајевчани су током целе утакмице имали иницијативу, али им је недостајала добра завршница.
Гости су у првом полувремену играли отворено, док су у наставку били повученији, покушавајући контранападима да угрозе гол домаћих.
Л. Киш
Раднички – Хајдук 2:0 (0:0)
РАТКОВО: Стадион Радничког, гледалаца 300, судија: Малић (Б. Паланка), стрелци: Макаи у 71. (аутогол), Срдановић у 88. минуту. Жути картони: Лучар, Трифуновић, Кљајић (Раднички), О. Радовић, Станковић, Ђурковић (Хајдук).
РАДНИЧКИ: Игњатовић 7,5, Пановић 7, Агбаба 7,5, Лучар 7, Ђорђевић 7,5, Бањац 7 (Кљајић 7), Влаић 7 (Црњански), Јелић 6,5 (Ћеран), Стокић 6,5 (Стојановић 7), Трифуновић 7, Шошкић 6,5 (Срдановић 8).
ХАЈДУК: Дринчић 7, О. Радовић 6 (Ћук 6), Ђурковић 6, Слијепчевић 6,5, Бјелић 7,5, М. Радовић 7, Макаи 6, Божовић 7, Станковић 7, Ђокић 6,5 (Давидовић), Балагановић 6,5.
С. Ж.
Младост АПА - Бечеј 3:0 (1:0)
АПАТИН: Градски стадион, гледалаца 300, судија: Тривуновић (Сомбор), стрелци: Ђукић у 18. Мајсторовић у 75. и Зорић у 85. минуту.
МЛАДОСТ АПА: Дамкановић 7, К. Јововић 7 (Вујоновић 6,5), Вејиновић 7, Поповић 7 (Мајсторовић 8), Мандић 7, Ожеговић 7 (Зорић 8), Ђукић 8, Солаћ 7 (Басарић 7), Арсовић 7, Узелац 7 (Ђери 6,5), Десница 7.
БЕЧЕЈ: Миловановић 7, Ђукић 6 (Вујиновић 6), талић 6, Ковачев 6 (Сладић 6), Дабижљевић 6,5, Копе 6 (Милојевић 6), Совин 6, Марковић 6, Ђекић 6,5, Михајловић 6 (Перић 6), Ђер 6 (Миливојевић 6).
У дербију, бољи су били Апатинци.
Ђукић је шутирао са 10 метара поред стативе, а гости су узвратили преко Ђекића, али је одбрана била на месту.
Ђукић је у 18. минуту донео вођство, а у другом делу Мајсторовић и Зорић обезбедили победу.
С. Стојиљковић