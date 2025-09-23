clear sky
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА СЕВЕР Хет-трик расположеног Тасића

23.09.2025. 09:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Будућност - Раднички (Б) 3:1 (2:0)

ГЛОЖАН: Стадион Будућности, гледалаца 200, судија: Боснић (Б. Паланка), стрелци: Тасић у 17. 27. и 76. за Будућност, Орчић у 89. минуту за Раднички.

БУДУЋНОСТ: Орос 7, Сикирич 6,5 (Кања 7), Хрњас 7, Срнка 6,5, Жембери 7, Липтак 6,5 (Ковачевић), Тасић 9, Немет 6,5 (Краљ), Адемек 7, Павловић 7, Радосављевић 7 (Ћулибрк 6,5).

РАДНИЧКИ: С. Лебовић 6, Кујунџић 6, Ф. Тосенбергер6, Орчић 6,5, Л. Лебовић 6, Десница 6 Петровић 6, Шимић 6 (Љубојчић 6), Колак 6 (Томовић), Облаковић 6, Милетић 6 (Јозић 6).

Домаћин је повео већ у 17. минуту преко Владимира Тасића. 

Исти играч се поново уписао у листу стрелаца у 27. минуту за 2:0 након грешке гостујуће одбране. Почетком другог полувремена Бајмочани су кренули на све или ништа. 

Најбољи играч је био Тасић постигавши хет-трик. Срђан Орчић је у 89. минуту смањио резултат.

С. Стојиљковић

Војводина – Бајша 4:1 (2:1)

БАЧКО ГРАДИШТЕ: Игралиште у СЦ „Ђорђе Тапавица Џоја“. Гледалаца: 400. Судија: Бојин (Падеј). Стрелци: Икрашев у 20, Виновић у 43 (из једанаестерца), Јовић у 82. и 90+2 за Војводину, Батори у 28. минуту за Бајшу. Жути картони: Шибалић (Војводина), Бабин, Кривокапић (Бајша).

ВОЈВОДИНА: Шмит, Ср. Гашић, Шибалић, Дробац, Нонин (од 78. Јовић), Калуђеровић, Виновић (од 82. Ердељан), Си. Гашић, Икрашев, Васић, Милановић (од 87. Вучковић).

БАЈША: Бабин, Д. Петровић, Шорак (од 57. Косовац), Малбашић,  Јеремић (од 46. Л. Петровић), Батори, Нађ, Марјановић, Јокић (од 69. Кривокпић), Нађхеђеши (од 69. Вујачић), Будинчевић.

Промена тренера донела је позитиван преокрет у редовима градиштанске Војводине. 

Повратник Душан Медић задовољан је игром и победом, коју је испратио велики број гледалаца. 

В. Јанков



Фудбалски резултати и пласман

Резултати

Раднички 1918 (Р) – Хајдук 1912 (К) 2:0
Тиса – Искра 2:2
ОФК Младост АПА – Бечеј 1918 3:0
Обилић – Хајдук (С) 0:2
Сутјеска – Пролетер 2:3
Младост (БП) – Будућност (М) 1:0
Будућност (Г) – Раднички 1905 (Б) 3:1
Војводина – Бајша 4:1

Табела пласмана

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 Хајдук (С) 6 4 2 0 11:5 14
2 Млад. АПА 6 4 1 1 14:7 13
3 Тиса 6 4 1 1 13:6 13
4 Будућ. (Г) 6 3 2 1 16:7 11
5 Војводина 6 3 2 1 11:10 11
6 Обилић 6 3 1 2 11:8 10
7 Радн. (Р) 6 2 3 1 9:7 9
8 Бајша 6 2 1 3 12:12 7
9 Будућ. (М) 6 2 1 3 10:11 7
10 Бечеј 6 2 1 3 7:10 7
11 Радн. (Б) 6 2 1 3 6:10 7
12 Хајдук 6 1 3 2 11:10 6
13 Искра 6 1 3 2 11:12 6
14 Млад. (БП) 6 1 3 2 7:8 6
15 Пролетер 6 1 0 5 4:17 3
16 Сутјеска 6 0 1 5 4:17 1

 Обилић –  Хајдук (С) 0:2 (0:0)

ЗМАЈЕВО: Стадион у рекреативном центру, гледалаца око 100, судија Царић. Стрелци: Илић у 80. (аутогол), Симин 90+2. (Хајдук). Жути Картони: Кнежевић, Јокић, Н. Кобиларов, Узелац (Обилић), Пурић, Рашковић, Бајчев (Хајдук).

ОБИЛИЋ: Вучетић, Кнежевић (Баришић), Вујошевић, Лазић, Шћепановић, Јушковић (Н. Кобиларов), Марковић, Ковжан (Узелац), Илић, Тепавчевић (М. Кобиларов), Јокић.

ХАЈДУК (С): Зорић, Жежељ, Рашковић, Крунц, Вулетић, Н. Ковачев (Ђустебек), Коњовић, Куцурски (Мазињанин), Пурић, Бајчев, Ф. Ковачев (Симин)..

Змајевчани су током целе утакмице имали иницијативу, али им је недостајала добра завршница. 

Гости су у првом полувремену играли отворено, док су у наставку били повученији, покушавајући контранападима да угрозе гол домаћих. 

Л. Киш

Раднички – Хајдук 2:0 (0:0)

РАТКОВО: Стадион Радничког, гледалаца 300, судија: Малић (Б. Паланка), стрелци: Макаи у 71. (аутогол), Срдановић у 88. минуту. Жути картони: Лучар, Трифуновић, Кљајић (Раднички), О. Радовић, Станковић, Ђурковић (Хајдук).

РАДНИЧКИ: Игњатовић 7,5, Пановић 7, Агбаба 7,5, Лучар 7, Ђорђевић 7,5, Бањац 7 (Кљајић 7), Влаић 7 (Црњански), Јелић 6,5 (Ћеран), Стокић 6,5 (Стојановић 7), Трифуновић 7, Шошкић 6,5 (Срдановић 8).

ХАЈДУК: Дринчић 7, О. Радовић 6 (Ћук 6), Ђурковић 6, Слијепчевић 6,5, Бјелић 7,5, М. Радовић 7, Макаи 6, Божовић 7, Станковић 7, Ђокић 6,5 (Давидовић), Балагановић 6,5. 

С. Ж.

Младост АПА - Бечеј 3:0 (1:0)

АПАТИН: Градски стадион, гледалаца 300, судија: Тривуновић (Сомбор), стрелци: Ђукић у 18. Мајсторовић у 75. и Зорић у 85. минуту. 

МЛАДОСТ АПА: Дамкановић 7, К. Јововић 7 (Вујоновић 6,5), Вејиновић 7, Поповић 7 (Мајсторовић 8), Мандић 7, Ожеговић 7 (Зорић 8), Ђукић 8, Солаћ 7 (Басарић 7), Арсовић 7, Узелац 7 (Ђери 6,5), Десница 7.

БЕЧЕЈ: Миловановић 7, Ђукић 6 (Вујиновић 6), талић 6, Ковачев 6 (Сладић 6), Дабижљевић 6,5, Копе 6 (Милојевић 6), Совин 6, Марковић 6, Ђекић 6,5, Михајловић 6 (Перић 6), Ђер 6 (Миливојевић 6).

У дербију, бољи су били Апатинци. 

Ђукић је шутирао са 10 метара поред стативе, а гости су узвратили преко Ђекића, али је одбрана била на месту. 

Ђукић је у 18. минуту донео вођство, а у другом делу Мајсторовић и Зорић обезбедили победу.

С. Стојиљковић

