НОВИ ИНВЕСТИТОРИ ДОЛАЗЕ У ОВАЈ ГРАД У БАНАТУ Ево које две фирме су најавиле изградњу погона на више хиљада квадратних метара и шта ће се у њима производити!
На помолу су нове инвестиције у граду на Бегеју.
Фирма „ЛКВ Николић“ из Стајићева поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње производног објекта у Зрењанину, објавио је Одсек за заштиту животне средине Градске управе. Планирано је да производни објекат приземне спратности буде изграђен у радној зони „Југоисток ИИ Б“.
Инвеститор „ЛКВ Николић“ има намеру да у овом објекту производи металне делове, склопове и структуре, као и да пружа услуге паковања свих величина за производна постројења. У плану је да се у овом погону обавља префабрикација челичних и варених плоча, профила, шипки и слично. Структура рада обухвата складиштење, производњу, контролу квалитета и испоруку. Производи ће се сећи, прерађивати, обрађивати, монтирати и заваривати у производном погону.
Пројектовани објекат има укупну бруто развијену површину 364,14 квадратних метара и габарита је 14 пута 26,01 метар.
Такође, предузеће „Баоли“ доо из Зрењанина поднело је Градској управи захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постројења за складиштење чврстог металног отпада, чија се изградња планира на парцели у оквиру радне зоне у улици Темишварски друм у Зрењанину.
“Баоли” поседује дозволу за складиштење неопасног отпада капацитета до 40 тона на дан, односно складиштење металног отпада, бакра и алуминијума. Сада има у плану складиштење нових врста металног отпада и то цинка, олова и прохрома.
“Носилац пројекта ће задржати капацитет прописан дозволом за складиштење неопасног отпада, што значи да се укупни капацитет неће променити већ ће се обавити прерасподела дневних и годишњих капацитета складиштења металног отпада”, навео је Одсек за заштиту животне средине Градске управе Зрењанин.
Складиштење је планирано у оквиру пословног комплекса који је у власништву фирме “ТВБ” доо из Зрењанина, а оператер је у закуп узео затворену халу површине 1.939 квадратних метара.