(ФОТО) НАПУШТЕНО ВЕЛИЧАНСТВО У АТАРИМА Летњиковац Вишњевац код Ерема чека неки нови живот
Некада давно, мада нико не зна када је то тачно било, изграђена је ергела, тамо у атарима између Руме и Сремске Митровице, подно Фрушке горе.
Предање, даље, каже да је нека болест напала те коње, па је власник срушио штале. Потом је од велелепне куће, настао својеврсни дворац, односно врста летњиковца. Данас, како су нас уверили мештани Ерема, напуштено очаравајуће имање је у двојном власништву неких приватника.
Стари базен, ђерам, котарка и кућа као из бајке, поносно стоје усред њива, далеко од очију путника намерника, али не и од нас.
Истражујући посед колико су нам откључана врата дозвољавала, зашли смо у некадашњи свет праве уметности кованог гвожђа и дрвених резбарија. Препуно савршених детаља, рекло би се ручних радова, летњиковац је, неки сматрају, идеалан за велики ресторан или, можда ипак, за миран и ушушкан живот оних који су вољни да уложе у обнову.
Реч је о летњиковцу Вишњевац – некадашњем поносу породице Одескалки, који је данас само неми сведок прошлог.
Иако административно припада Великим Радинцима, до овог здања најлакше се стиже из Ерема, најмањег села у Срему које броји тек неколико улица. До њега води колски пут, проходан једино када је време суво. И после два километра тешке вожње, пред очима путника указује се импозантна кућа с почетка 20. века.
Вишњевац је 1903. године за Балтазара и Ливија Одескалкија пројектовао архитекта Херман Боле, а грађевина је носила све карактеристике летњиковца и ловачке куће: приземље, дугачке надстрешнице, резбарено дрво и орнаменте сецесије. Најупечатљивији је портик, слободан за улаз, који открива да је Боле умео да споји дух црквене традиције са отменошћу породичне виле.
Ипак, Одескалки нису дуго уживали у свом здању. Вилу су најчешће изнајмљивали румској породици Фајфер, познатој по ергели арапских коња. С падом Аустроугарске, моћна породица губи поседе, а кућа крајем 1920-их прелази у руке породице Ковачевић из Великих Радинаца.
Ово напуштено имање крије неоспорну чаролију. За неке, идеално би било да постане ресторан; за друге, дом из снова. Једно је сигурно – Вишњевац чека нови живот и некога ко ће му вратити некадашњи сјај.
Е. Р. Д
Пројекат “Дворци и велелепна здања Војводине – раскошни чувари историје“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједицама. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.