НАПУСТИО РЕД БУЛ И ДОБИО 60 МИЛИОНА: Хорнер био на челу тима од оснивања и узео осам титула
Кристијан Хорнер званично је напустио екипу Ред Бул у шампионату Формуле 1 после договора о отпремнини, саопштио је аустријски тим.
Хорнер је био на челу екипе Ред Бул од њеног оснивања 2005. године, и предводио ју је до осам титула у шампионату возача и шест у шампионату конструктора.
Ред Бул је почетком јула сменио Хорнера са места шефа екипе у шампионату Ф1. Он је имао уговор са аустријским тимом до краја 2030. године.
– Када смо почели 2005. године, нико од нас није могао да замисли пут који је пред нама - шампионате, трке, људе, успомене. Поносан сам на све што смо постигли, на рекорде које смо оборили и висине које смо достигли – изјавио је Хорнер, пренео је званични сајт Ред Була.
Британски медији наводе да је Ред Бул исплатио Хорнеру око 60 милиона евра.
– Желели бисмо да се захвалимо Кристијану на његовом изузетном раду током последњих 20 година. Својом посвећеношћу, искуством, стручношћу и иновативним размишљањем допринео је да Ред Бул Рејсинг постане један од најуспешнијих и најатрактивнијих тимова у шампионату Ф1 – рекао је извршни директор Ред Була за корпоративне пројекте и инвестиције Оливер Минцлаф.