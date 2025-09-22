БАСКЕТ У СРБИЈИ ИМА СВЕТЛУ БУДУЋНОСТ: Селектор „орлића“ презадовољан освајањем светског сребра
Селектор мушке репрезентације Србије у баскету 3x3 за играче до 23 године Ненад Карановић презадовољан је освајањем сребрне медаље на Светском првенству (У23).
Баскеташи Србије су у недељу освојили сребро на СП у кинеском Шонгану, пошто су у финалу поражени од Литваније резултатом 19:14.
– Био је ово један од најозбиљнијих турнира у овој категорији икада, с обзиром на то да су све екипе морале да се квалификују преко Лиге нација. Дакле, нису се сакупљали бодови, него су сви морали да прођу квалификације – рекао је Карановић, пренео је КСС.
Баскеташи Србије су у групној фази на СП играли против Чешке, Француске, Новог Зеланда и Египта.
– Изгубили смо први баскет против Чеха у продужетку, после тога играли против одличних Француза, где смо морали да победимо због пласмана у елиминациону рунду из групе. Сваки следећи баскет, после пораза од Чешке, био нам је под императивом победе. Успели смо да покажемо јако добар карактер. Последњи меч у групи против Новог Зеланда, која нам је био одлучујући за пролаз, губили смо 17:10. Ипак, успели смо да окренемо резултат и победимо двојком на 20:19 за њих – додао је Карановић.
Србија је у четвртфиналу СП савладала Летонију резултатом 21:10.
– У четвртфиналу смо победили одличну екипу Летоније, коју добро познајемо, јер смо са њима играли Лигу нација у Летонији и више пута се сусрели. Испоштовали смо баш све договоре и победили их, како резултатски делује, прилично лагано, али није баш било тако. У полуфиналу су нас чекали Хрвати, који су преискусни, али смо успели да их добијемо прилично великим резултатом – истакао је селектор Србије.
Србија је потом у финалу поражена од Литваније резултатом 19:14.
– Добро смо отворили финале против Литваније, а онда је уследио наш пад, можда мало и физичке природе... Имали смо моментум на 15:14 да окренемо и овај меч, али га нисмо искористили. Литванци су заслужено победили, а нама остаје да радимо даље... – изјавио је Карановић.
Он је на крају нагласио да Србија има светлу будућност у баскету.
– Презадовољан сам резултатом и момцима. Као што сам рекао и пре пута у Кину, ми смо били једна од најмлађих репрезентација на првенству и показали смо да Србија има чему да се нада, да има наследнике наших најбољих баскеташа и светлу будућност у овом спорту – закључио је Карановић.