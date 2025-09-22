clear sky
КАКАВ ГЕСТ ФУДБАЛЕРА ЗВЕЗДЕ: Премије од победе у вечитом дербију донирају у хуманитарне сврхе

22.09.2025. 14:35 14:38
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде су остварили велику победу у 177. вечитом дербију, а управа клуба наградила је играче премијама у укупном износу од 200 хиљада евра.

– Након меча наши фудбалери су показали да имају велико и хумано срце и саопштили да ће целокупни износ донирати у хуманитарне сврхе. Приредили су наши фудбалери радост звездашима, али их и учинили поносним још једним потезом. Управо зато ће премије у износу од 200 хиљада евра поделити на четири дела и пружити помоћ онима који се боре са најважнијим животним биткама – наводи се на сајту ФК Црвена звезда. 

Навијачи црвено-белих већ дужи временски период прикупљају новац за лечење ових дечака и девојчица, а играчи Црвене звезде су одлучили да се придруже акцији звездаша и помогну баш њима.

Виктор Милетић је дечак који се већ дуго бори са тешком болешћу и њему ће бити донирано 100 хиљада евра. За лечење Лазара Максимовића наши играчи ће донирати 65 хиљада евра. Црвено-бели ће помоћ пружити и Марији Митровић, а донација ће износити 25 хиљада евра. Четврти део премија, износ од 10 хиљада евра ће бити прослеђен девојчицама Петри и Вери Војновић.

– Хуманост је одувек била одлика великих људи, а то су потврдили и играчи Црвене звезде. Још једном се доказало да је Звезда више од клуба. Поред спортских успеха и историјских победа, наш клуб и играчи остају посвећени и онима којима је помоћ најпотребнија – наводи ФК Црвена звезда. 

