СРПСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА Динамо убедљив
У овој јесеним трећа победа "брзог воза" овај пут против увек неугодних Кикинђана. Домаћи фудбалери били су бољи ривал и освојили су заслужено три бода.
Од самог старта домаћи фудбалери наметнули су свој стил игре у после двадесет минута имали су предност головима Вање Ђошића и Павела Чижика. До одласка на одмор пулени тренера Срђана Текијашког имали су још неколико прилика, али промене резултата није било. У другом полувремену после седам минута игре резервиста Никола Ковачевић смањио је предност Панчеваца. Победу домаћем тиму обезбедио је својим голом искусни Драган Дашић када је савладао голмана О.Ковачевића. У редовима "брзог воза“ дошло је и до још позитивних вести, пошто је стигло ново појачање везиста Лука Јанковић.
Б.Стојковски
Динамо – Кикинда 3:1 (2:0)
ПАНЧЕВО: Градски стадион. Гледалаца: 400. Судија: Немања Кампић (Нови Сад) 7. Стрелци: В.Ђошић у 17, Чижик у 19, Дашић у 62. за Динамо 1945, Н. Ковачевић у 52. минуту за Кикинду. Жути картони: Чижик, Ожеговић, Анџић (Динамо 1945), Живанов, Чутовић, Будаи, Станимиров, представник клуба Ђукић (ОФК Кикинда).
ДИНАМО: Анџић 7, Павловић 7, Ожеговић 7,5, Целин 7, У. Стојановић 7, Чижик 7,5 (од 82. Влаховић -), Дашић 8, В. Марковић 7,5, Благојевић 7, В.Ђошић 7,5 ( од 66. Д.Марковић 7), С.Ђошић 7.
КИКИНДА: Јовановић 6 (О.Ковачевић 6), Зечевић 6 (од 6. Оторан 6), Терзин 6, Чутовић 6, Молнар 7, Николић 6, Будаи 6, Стојанов 6 (од 73. Путник 6), Шашић 6 (од 46. Н.Ковачевић 7), Живанов 6 (од 46. Белош 6), Станимиров 6.