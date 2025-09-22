clear sky
30°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРПСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА Динамо убедљив

22.09.2025. 14:27 14:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Војводина
Фото: Privatna arhiva

У овој јесеним трећа победа "брзог воза" овај пут против увек неугодних Кикинђана. Домаћи фудбалери били су бољи ривал и освојили су заслужено три бода.

Од самог старта домаћи фудбалери наметнули су свој стил игре у после двадесет минута имали су предност головима Вање Ђошића и Павела Чижика. До одласка на одмор пулени тренера Срђана Текијашког имали су још неколико прилика, али промене резултата није било.  У другом полувремену после седам минута игре резервиста Никола Ковачевић смањио је предност Панчеваца. Победу домаћем тиму обезбедио је својим голом искусни Драган Дашић када је савладао голмана О.Ковачевића. У редовима "брзог воза“ дошло је и до још позитивних вести, пошто је стигло ново појачање везиста Лука Јанковић.

Б.Стојковски

Динамо – Кикинда 3:1 (2:0)

ПАНЧЕВО: Градски стадион. Гледалаца: 400. Судија: Немања Кампић (Нови Сад) 7. Стрелци: В.Ђошић у 17, Чижик у 19, Дашић у 62. за Динамо 1945, Н. Ковачевић у 52. минуту за Кикинду. Жути картони: Чижик, Ожеговић, Анџић (Динамо 1945), Живанов, Чутовић,  Будаи, Станимиров, представник клуба Ђукић (ОФК Кикинда). 

ДИНАМО: Анџић 7, Павловић 7, Ожеговић 7,5, Целин 7, У. Стојановић 7, Чижик 7,5 (од 82. Влаховић -), Дашић 8, В. Марковић 7,5, Благојевић 7, В.Ђошић 7,5 ( од 66. Д.Марковић 7), С.Ђошић 7.

КИКИНДА: Јовановић 6 (О.Ковачевић 6), Зечевић 6 (од 6. Оторан 6), Терзин 6, Чутовић 6, Молнар 7, Николић 6, Будаи 6, Стојанов 6 (од 73. Путник 6), Шашић 6 (од 46. Н.Ковачевић 7), Живанов 6 (од 46. Белош 6), Станимиров 6.

фудбалске лиге
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај