ПОСЛЕ ПОРАЗА КОШАРКАША СПАРТАКА У ПРИПРЕМНОМ СУСРЕТУ Солнок славио у трилеру

22.09.2025.
Спартак
Фото: Mirjam Jegic Patarcic

Кошаркашки клуб Спартак није успео да надигра Солнок пред својим навијачима у припремној утакмици, пошто је поражен 73:69.

Спартак се предстојеће сезоне спрема за такмичење и у ФИБА Лиги шампиона, тако да пријатељски дуели имају и другачију димензију. Овај је био захтеван, што може да се види и према резултату, али је оно што може да буде позитивно за тим Владимира Јовановића партија капиталца и бившег играча ЦСКА и Турк Телекома. Оливиер Ханлан није се штедео, већ је играо на високом нивоу и на великом броју обртаја, па је сусрет завршио са 20 поена и уједно био и најефикаснији код вицешампиона Србије. И само је он био двоцифрен. Најближи таквом учинку били су Шевон Томпсон са осам поена и Никола Ребић са седам.

Суботичане сада очекује генерална проба са Клужом. Тај дуел на програму је у среду од 18 часова у Дудовој шуми.

В. М. П.

 

 

кошарка
Спорт Кошарка
