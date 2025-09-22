"СТАВИО ЈЕ ДВЕ МАСКЕ НА ЛИЦЕ И КАЧКЕТ И КРЕНУО ЗА ДЕВОЈЧИЦАМА" Једна Новосађанка апеловала на родитеље због МАНИЈАКА који вреба аутобусима!
22.09.2025.
Коментари (0)
Једна мама у Новом Саду објавила је стравично упозорење свим родитељима и грађанима Новог Сада. Како је навела, њена ћерка се са другарицама једва спасила манијака који их је у суботу увече уходио и замало ухватио.
- У аутобусу број 12 манијак је ушао код Меркатора и пратио четири девојчице узраста од 12 година до идеје у Фејеш Кларе. Кад су деца изашла, у аутобусу је ставио две маске на лице и качкет и кренуо за њима - написала је ова мама и додала:
- Деца су једва побегла. Међу тим девојчицама била је и моја ћерка.
То је била 12ица у 19:13 минута код Меркатора за Телеп, прецизирала је.