Сахране за уторак, 23. септембар

На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахрањени:

Владимир Стевана Величковић (испраћај) 1968. у 11.15

Зоран Фрање Коханец 1963. у 12.00

Славујка Деспота Столић 1934. у 12.45

Ана Јаноша Бараћ 1942. у 13.30

Бранко Владимира Радованчев 1978. у 14.15

Исмаиљ Аљија Зећири 1954. у 15.00

Доње Ново гробље, Футог

Мирко Миле Бероња 1937. у 13.00

Католичко гробље, Сремска Каменица

Владимир Антуна Деже 1966. у 13.00

Православно гробље, Сремска Каменица

Марица Мате Настасић 1942. у 15.00

Горње гробље, Ковиљ

Емил Живана Марцикић 1939. у 13.00

Централно гробље, Футог

Драгиња Адама Бјелановић 1940.у  15.00

Гробље у Каћу

Зоран Соке Љубојевић 1955. у 15.00

