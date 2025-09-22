Сахране за уторак, 23. септембар
22.09.2025. 14:34 14:40
На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахрањени:
Владимир Стевана Величковић (испраћај) 1968. у 11.15
Зоран Фрање Коханец 1963. у 12.00
Славујка Деспота Столић 1934. у 12.45
Ана Јаноша Бараћ 1942. у 13.30
Бранко Владимира Радованчев 1978. у 14.15
Исмаиљ Аљија Зећири 1954. у 15.00
Доње Ново гробље, Футог
Мирко Миле Бероња 1937. у 13.00
Католичко гробље, Сремска Каменица
Владимир Антуна Деже 1966. у 13.00
Православно гробље, Сремска Каменица
Марица Мате Настасић 1942. у 15.00
Горње гробље, Ковиљ
Емил Живана Марцикић 1939. у 13.00
Централно гробље, Футог
Драгиња Адама Бјелановић 1940.у 15.00
Гробље у Каћу
Зоран Соке Љубојевић 1955. у 15.00