clear sky
22°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА Новаковић на голу Канаринаца пет утакмица без примљеног поготка

23.09.2025. 09:32 09:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Приватна архива

РФК Н. С. 2025 - Стражилово 3:0 (2:0)

НОВИ САД: Стадион на Детелинари, гледалаца 100, судија. Мачкић (Каћ), стрелци: Сувајџић у 9. Станковић у 33. и Ловре у 77. минуту. Жути картони: Портнер, Павловић (РФК Нови Сад), Јованчевић (Стражилово).

РФК Н. С. : Новаковић, Лакићевић, Портнер (Љубојев), Ћирић, Сувајџић, Пешевић (Орловић), Павловић (Ловре), Новаковић (Живановић), Ракић, Гомирац (Танасијевић), Станковић. 

СТРАЖИЛОВО: Кизић, Пантић (Звекан), Омчикус (Ербез), Кнежевић, Јованчевић (Анабуси), Дубаић, Радонић, Миљевски (Маровић), Вуковић (Родић), Димић, Мецинг. 

Кренули су “Канаринци” офанзивно од самог старта. У 9 минуту после уигране акције, на другој стативи се нашао Сувајџић и погодио за вођство. 

Пропустили су домаћи још неколико изгледних прилика у првом делу, али и постигли још један погодак. Након асистенције Гомирца одлично је утрчао у празан простор Станковић и лепо пласирао лопту поред голмана Кизића. 

У наставку гости су кренули офанзивније, имали шансе, од којих је једна била стопостотна, али истакао се млади голман Алекса Новаковић који је у овом првенству „закључао“ гол и чува мрежу нетакнуту 450 минута. 

До краја сусрета у стрелце се уписао Ловре, после асистенције Љубојева, лепим ударцем погодио је десни горњи угао гола Карловчана. 

Милетић - Обилић 3:2 (3:0)

МОШОРИН: Игралиште Милетића, гледалца 80, судија: Шендер (Нови Сад), стрелци: Т. Тривуновић у 23. Малетин у 39. и Павловић у 45+1. за Милетић, а Драг. Панић у 67. и 87. минуту за Обилић. Жути картони: Славнић (Милетић), Љ. Панић (Обилић).

МИЛЕТИЋ: А: Лишић, Малетин, Славнић, Симић (Кнежевић), Т. Тривуновић, Бањац, Д. Тривуновић (Гелић), Павловић, М. Лишић, Станковић, Н. Лишић. 

ОБИЛИЋ: Калаковић (Д. Панић), Љ. Панић, С. Добрић, Драг. Панић, Д. Скелеџић, Барашин, Чуковић (М. Гардиновачки), Живанчев, Л. Ђурић, Д. Ђурић (Маријанац), Миланковић. 

У комшијском дербију свакој од екипа припало је по полувреме. Боље су отворили утакмицу домаћи и у првом делу стекли велику предност од три гола. Међутим, у другом полувремену гостујућа екипа је кренула на све или ништа и два пута успела да савлада голмана А. Лишића. Ипак, то није било довољно и бодови су остали у Мошорину. 

Хајдук (Г) - Ченеј 0:0

ГАРДИНОВЦИ: Игралиште Хајдука, гледалаца 50, судија: Недељковић (Тител). Жути картони: Дудић, Антонић (Хајдук), Милановић, Кременовић (Ченеј).

ХАЈДУК: Матић, Дудић, Смиљанић, Ракић, Антонић (Илић), Цетењи (Петковић), Тошић, Којић, Катић, Радаковић, Цветковић. 

ЧЕНЕЈ: Мијић, Ћурчић, Радосављевић (Васиљевић), Брзак, Крстић, Милановић, Стојковић, Кременовић, Миавец, Бањац (Радић), Малетић (Вилотијевић). 

Тврда утакмица виђена је у Гардиновцима, играло се чврсто, борбено и без пуно прилика, углавном на средини терена. На крају утакмица је завршена најнепопуларнијим резултатом.



Фудбалски резултати и пласман

Резултати

Борац – Слога 5:1
Милетић – Обилић 3:2
РФК Н.С. 2025 – Стражилово 3:0
Татра – Бачка 1923 (Ђ) 5:0
Бачка (Б) – Виноградар 9:0
Центар – Динамо 1:2
Хајдук – Ченеј 0:0
Слободан је био Железничар НС

Табела

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 Бачка (Б) 5 5 0 0 22:4 15
2 РФК Н.С. 5 5 0 0 16:0 15
3 Стражил. 6 4 1 1 25:7 13
4 Татра 5 4 0 1 19:4 12
5 Милетић 5 4 0 1 14:5 12
6 Динамо 6 3 0 3 23:7 9
7 Железн. 5 3 0 2 9:9 9
8 Борац 6 2 2 2 12:9 8
9 Бачка (Ђ) 6 2 1 3 10:17 7
10 Центар 5 1 2 2 8:6 5
11 Обилић 6 1 2 3 13:13 5
12 Хајдук 6 1 2 3 2:8 5
13 Виногр. 6 1 1 4 7:24 4
14 Ченеј 6 0 1 5 3:21 1
15 Слога 6 0 0 6 2:51 0

Центар – Динамо 1:2 (1:2)

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Игралиште Стражилова, гледалаца 50, судија: Никић (Петроварадин), стрелци: Сурдучки у 7. за Центар, а Вишкруна у 1. и Сабо у 21. минуту за Динамо. Жути картони: Сурдучки (Центар), Грујић (Динамо).

ЦЕНТАР: Вулин, Ербес (Пејаковић), Гатарић, Цакић, Томић (Врбашки), Мушицки, Перваз, Спасојевић, Десница, Грујић (Арсић), Сурдучки. 

ДИНАМО: Ракита, Вулин (Грујић), Зељић, Цветковић (Поткоњак), Вулетић, Чењак, Шодић (Калапати), Прарадовић, Бикицки (Летић), Сабо, Вишекруна.

У првих 20 минута виђени су сви погоци. Повели су гости већ у првом минуту преко Вишекруне. Након седам минута било је поново нерешено. 

За домаће сигуран је био Сурдучки. Победнички погодак за Будисавчане дело је Сабоа. У наставку, фудбалери Центра покушавали су да изједначе, међутим гости су оделели и уписали три бода. 

Борац – Слога 5:1 (3:0)

РАКОВАЦ: Игралиште Борца, гледалаца 30, судија: Ана Живовић (Нови Сад), стрелци: Тодорић у 17., Миљковић у 29. Симендић 31. Маричић у 65. и Макарић у 81. (из пенала) за Борац, а Рончевић у 86. минуту за Слогу. Жути картони: Рончевић и Мађар (Слога).

БОРАЦ:  Живић, Карнаовић (Лукић), Гагић, Маричић, Спасојевић, Недељковић (Нинковић), Тодорић (Половина), Макарић, Миљковић, Симендић, Трифунов. 

СЛОГА: Радовановић, Д. Савић (Шарић), Влаовић, Туфегџић, О. Савић, Берар, Рончевић, Цуцић, Мађар (Максимовић), Мехмеди, Суботички (Огњенов). 

Бачка (Б) - Виноградар 9:0 (9:0)

БЕГЕЧ: Игралиште Бачке, гледалаца 50, судија: Перковић (Змајево), стрелци: Куриш у 12. 22. 23. 43. Леђанац у 13. Сиришки у 20. и 28. Ковач у 37. и Павлов у 42. минуту. Жути картон: Томов (Виноградар).

БАЧКА: Блашћанин, Булатовић, Дан. Умићевић, М. Марковић (Пушић), Д. Марковић, Трифунов (Ковач), Дав. Умићевић, Беговић (Павлов), Куриш, Леђанац (Миљевић), Сиришки. 

ВИНОГРАДАР: Вујовић, Митровић, Томић, Томов, С. Елез, Бенежан, Петрић, Н. Елез.

Татра - Бачка (Ђ) 5:0 (2:0)

КИСАЧ: Игралиште Татре, гледалаца 100, судија: Марковић (Нови Сад), стрелци: Радишић у 14. и 59. Станић у 34. Бајкин у 77. и Муха у 90+1. минуту. Жути картони: Ј. Ожват, Гућвица (Татра), Марковић, Вујовић, Рогић (Бачка).

ТАТРА: Муњас, Ђуровка (А. Ожват), Костић (Гужвица), Радишић, Багоња, Кончеревић (Курушевић), Бајкин, Фабиан (Величковић), Станић (Маковник), Ј. Ожват, Муха. 

БАЧКА: Бајат, Топчиов (Шанта), Мијатов, Марковић, Вујовић, Нем. Нађфеј, Чегар, Станковић, Рогић, Рац, Ник. Нађфеј (Исић).

Припремио: Ђ. Л.

друга новосадска лига мале лиге
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај