ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА Новаковић на голу Канаринаца пет утакмица без примљеног поготка
РФК Н. С. 2025 - Стражилово 3:0 (2:0)
НОВИ САД: Стадион на Детелинари, гледалаца 100, судија. Мачкић (Каћ), стрелци: Сувајџић у 9. Станковић у 33. и Ловре у 77. минуту. Жути картони: Портнер, Павловић (РФК Нови Сад), Јованчевић (Стражилово).
РФК Н. С. : Новаковић, Лакићевић, Портнер (Љубојев), Ћирић, Сувајџић, Пешевић (Орловић), Павловић (Ловре), Новаковић (Живановић), Ракић, Гомирац (Танасијевић), Станковић.
СТРАЖИЛОВО: Кизић, Пантић (Звекан), Омчикус (Ербез), Кнежевић, Јованчевић (Анабуси), Дубаић, Радонић, Миљевски (Маровић), Вуковић (Родић), Димић, Мецинг.
Кренули су “Канаринци” офанзивно од самог старта. У 9 минуту после уигране акције, на другој стативи се нашао Сувајџић и погодио за вођство.
Пропустили су домаћи још неколико изгледних прилика у првом делу, али и постигли још један погодак. Након асистенције Гомирца одлично је утрчао у празан простор Станковић и лепо пласирао лопту поред голмана Кизића.
У наставку гости су кренули офанзивније, имали шансе, од којих је једна била стопостотна, али истакао се млади голман Алекса Новаковић који је у овом првенству „закључао“ гол и чува мрежу нетакнуту 450 минута.
До краја сусрета у стрелце се уписао Ловре, после асистенције Љубојева, лепим ударцем погодио је десни горњи угао гола Карловчана.
Милетић - Обилић 3:2 (3:0)
МОШОРИН: Игралиште Милетића, гледалца 80, судија: Шендер (Нови Сад), стрелци: Т. Тривуновић у 23. Малетин у 39. и Павловић у 45+1. за Милетић, а Драг. Панић у 67. и 87. минуту за Обилић. Жути картони: Славнић (Милетић), Љ. Панић (Обилић).
МИЛЕТИЋ: А: Лишић, Малетин, Славнић, Симић (Кнежевић), Т. Тривуновић, Бањац, Д. Тривуновић (Гелић), Павловић, М. Лишић, Станковић, Н. Лишић.
ОБИЛИЋ: Калаковић (Д. Панић), Љ. Панић, С. Добрић, Драг. Панић, Д. Скелеџић, Барашин, Чуковић (М. Гардиновачки), Живанчев, Л. Ђурић, Д. Ђурић (Маријанац), Миланковић.
У комшијском дербију свакој од екипа припало је по полувреме. Боље су отворили утакмицу домаћи и у првом делу стекли велику предност од три гола. Међутим, у другом полувремену гостујућа екипа је кренула на све или ништа и два пута успела да савлада голмана А. Лишића. Ипак, то није било довољно и бодови су остали у Мошорину.
Хајдук (Г) - Ченеј 0:0
ГАРДИНОВЦИ: Игралиште Хајдука, гледалаца 50, судија: Недељковић (Тител). Жути картони: Дудић, Антонић (Хајдук), Милановић, Кременовић (Ченеј).
ХАЈДУК: Матић, Дудић, Смиљанић, Ракић, Антонић (Илић), Цетењи (Петковић), Тошић, Којић, Катић, Радаковић, Цветковић.
ЧЕНЕЈ: Мијић, Ћурчић, Радосављевић (Васиљевић), Брзак, Крстић, Милановић, Стојковић, Кременовић, Миавец, Бањац (Радић), Малетић (Вилотијевић).
Тврда утакмица виђена је у Гардиновцима, играло се чврсто, борбено и без пуно прилика, углавном на средини терена. На крају утакмица је завршена најнепопуларнијим резултатом.
Центар – Динамо 1:2 (1:2)
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Игралиште Стражилова, гледалаца 50, судија: Никић (Петроварадин), стрелци: Сурдучки у 7. за Центар, а Вишкруна у 1. и Сабо у 21. минуту за Динамо. Жути картони: Сурдучки (Центар), Грујић (Динамо).
ЦЕНТАР: Вулин, Ербес (Пејаковић), Гатарић, Цакић, Томић (Врбашки), Мушицки, Перваз, Спасојевић, Десница, Грујић (Арсић), Сурдучки.
ДИНАМО: Ракита, Вулин (Грујић), Зељић, Цветковић (Поткоњак), Вулетић, Чењак, Шодић (Калапати), Прарадовић, Бикицки (Летић), Сабо, Вишекруна.
У првих 20 минута виђени су сви погоци. Повели су гости већ у првом минуту преко Вишекруне. Након седам минута било је поново нерешено.
За домаће сигуран је био Сурдучки. Победнички погодак за Будисавчане дело је Сабоа. У наставку, фудбалери Центра покушавали су да изједначе, међутим гости су оделели и уписали три бода.
Борац – Слога 5:1 (3:0)
РАКОВАЦ: Игралиште Борца, гледалаца 30, судија: Ана Живовић (Нови Сад), стрелци: Тодорић у 17., Миљковић у 29. Симендић 31. Маричић у 65. и Макарић у 81. (из пенала) за Борац, а Рончевић у 86. минуту за Слогу. Жути картони: Рончевић и Мађар (Слога).
БОРАЦ: Живић, Карнаовић (Лукић), Гагић, Маричић, Спасојевић, Недељковић (Нинковић), Тодорић (Половина), Макарић, Миљковић, Симендић, Трифунов.
СЛОГА: Радовановић, Д. Савић (Шарић), Влаовић, Туфегџић, О. Савић, Берар, Рончевић, Цуцић, Мађар (Максимовић), Мехмеди, Суботички (Огњенов).
Бачка (Б) - Виноградар 9:0 (9:0)
БЕГЕЧ: Игралиште Бачке, гледалаца 50, судија: Перковић (Змајево), стрелци: Куриш у 12. 22. 23. 43. Леђанац у 13. Сиришки у 20. и 28. Ковач у 37. и Павлов у 42. минуту. Жути картон: Томов (Виноградар).
БАЧКА: Блашћанин, Булатовић, Дан. Умићевић, М. Марковић (Пушић), Д. Марковић, Трифунов (Ковач), Дав. Умићевић, Беговић (Павлов), Куриш, Леђанац (Миљевић), Сиришки.
ВИНОГРАДАР: Вујовић, Митровић, Томић, Томов, С. Елез, Бенежан, Петрић, Н. Елез.
Татра - Бачка (Ђ) 5:0 (2:0)
КИСАЧ: Игралиште Татре, гледалаца 100, судија: Марковић (Нови Сад), стрелци: Радишић у 14. и 59. Станић у 34. Бајкин у 77. и Муха у 90+1. минуту. Жути картони: Ј. Ожват, Гућвица (Татра), Марковић, Вујовић, Рогић (Бачка).
ТАТРА: Муњас, Ђуровка (А. Ожват), Костић (Гужвица), Радишић, Багоња, Кончеревић (Курушевић), Бајкин, Фабиан (Величковић), Станић (Маковник), Ј. Ожват, Муха.
БАЧКА: Бајат, Топчиов (Шанта), Мијатов, Марковић, Вујовић, Нем. Нађфеј, Чегар, Станковић, Рогић, Рац, Ник. Нађфеј (Исић).
Припремио: Ђ. Л.