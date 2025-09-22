„Да ми је неко рекао, не бих веровао!“ ДЕМБЕЛЕ НАКОН ОСВАЈАЊА ЗЛАТНЕ ЛОПТЕ: Ово је нешто изузетно, била је ово невероватна сезона
ПАРИЗ: Фудбалер Пари Сен Жермена Усман Дембеле изјавио је вечерас после освајања "Златне лопте" за најбољег играча света за сезону 2024/25 да се осећа изузетно и да је прошла сезона за њега била невероватна.
Дембеле је вечерас у Паризу добио "Златну лопту" у избору Франс фудбала и Европске фудбалске уније (УЕФА).
Хвала свима. Невероватно је шта ми се управо догодило, немам речи. Била је ово невероватна сезона са ПСЖ-ом. Доживео сам сјајне ствари, мало сам нервозан, није лако. Освојити овај трофеј и да ми га уручи Роналдињо је нешто изузетно. Желим да се захвалим ПСЖ-у, који ме је довео 2023. године, председнику клуба, целом тиму, клубу, који је дивна породица. У добрим и лошим тренуцима, овај тим је био уз мене. Ова награда је индивидуална, али је носимо сви заједно као тим", рекао је Дембеле на церемонији доделе признања.
Он је захвалио својој породици и пријатељима и навео да су увек били уз њега.
Хвала и Борусији Дортмунд, Рену и наравно Барселони, где сам испунио снове, играо сам поред Месија и Инијесте. Била је то школа живота. Хвала мојој породици, а посебно мами, била је уз мене у свим тешким тренуцима. Хвала мом агенту који је увек веровао у мене. Да ми је неко рекао да ћу једног дана освојити Златну лопту, не бих веровао, изјавио је Дембеле.
Дембеле је прошле сезоне са ПСЖ-ом освојио Лигу шампиона, првенство, Куп и Суперкуп Француске.
Француски фудбалер је током сезоне 2024/25 за ПСЖ и репрезентацију Француске одиграо 64 утакмице на којима је постигао 39 голова, уз 17 асистенција.