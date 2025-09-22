У ПАРИЗУ ИЗБОР ЗА ЗЛАТНУ ЛОПТУ Ово су 4 највећа фаворита за овогодишњег НАЈБОЉЕГ ФУДБАЛЕРА на свету
У театру Шатле у Паризу овог понедељка одржава се додела "Златне лопте" Франс фудбала, традиционална и најпрестижнија индивидуална фудбалска награда на свету.
Свечане званице од 19.30 часова дефиловаће црвеним тепихом, у тренутку у којем се већ буде знао пласман најбољих од места. Они најбољи на свету биће проглашавани појединачно, док вече буде одмицало
Церемонију ће водити славни Руд Гулит и позната британска водитељка Кејт Абдо.
Ово су три главна фаворита:
Ламин Јамал (Барселона) 45.28%
Усман Дембеле (ПСЖ) 33.96%
Мохамед Салах (Ливерпул) 9.43%
Апсолутни рекордер - Лионел Меси
Чак осам пута је освајао Златну лопту Аргентинац у периоду од 2009, када је први пут добио признање као златни дечко Барселоне, па до 2022, када је добио последњи пут, као шампион света са Аргентином и ас Интера из Мајамија
Ламин Јамал поново најбољи млади фудбалер на свету у избору Франс фудбала
Фудбалер Барселоне и репрезентативац Шпаније Ламин Јамал добио је други пут узастопно "Копа награду" за најбољег младог играча света (до 21 године) за сезону 2024/25 у избору Франс фудбала и Европске фудбалске уније (УЕФА).
Јамал (18) је прошле сезоне за Барселону и репрезентацију Шпаније одиграо 62 утакмице и постигао 21 гол, уз 26 асистенција.
Шпански фудбалер је са Барселоном освојио Ла Лигу, Куп и Суперкуп Шпаније, док је са репрезентацијом играо у финалу Лиге нација.
Признаје "Копа" се додељује играчима млађим од 21 година, а поред Јамала у конкуренцији су били Пау Кубарси, Дезире Дуе, Ајуб Буади, Естевао, Дин Хуијсен, Родриго Мора, Мајлс Луис-Скели, Жоао Невеш и Кенан Јилдриз.
Шпанска фудбалерка и чланица Барселоне Вики Лопез проглашена је за најбољу младу фудбалерку света.
Сви освајачи златне лопте - од Метјуза до Родрија
Досадашњи освајачи Златне лопте:
2024. Родри (Манчестер сити)
2023. Лионел Меси (Интер Мајами)
2022. Карим Бензема (Реал Мадрид)
2021. Лионел Меси (Пари Сен Жермен)
2020. Награда није додељена због пандемије
2019. Лионел Меси (Барселона)
2018. Лука Модрић (Реал Мадрид)
2017. Кристијано Роналдо (Реал Мадрид)
2016. Кристијано Роналдо (Реал Мадрид)
2015. Лионел Меси (Барселона)
2014. Кристијано Роналдо (Реал Мадрид)
2013. Кристијано Роналдо (Реал Мадрид)
2012. Лионел Меси (Барселона)
2011. Лионел Меси (Барселона)
2010. Лионел Меси (Барселона)
2009. Лионел Меси (Барселона)
2008. Кристијано Роналдо (Манчестер јунајтед)
2007. Кака (Милан)
2006. Фабио Канаваро (Реал Мадрид)
2005. Роналдињо (Барселона)
2004. Андреј Шевченко (Милан)
2003. Павел Недвед (Јувентус)
2002. Роналдо (Реал Мадрид)
2001. Мајкл Овен (Ливерпул)
2000. Луиш Фиго (Реал Мадрид)
1999. Ривалдо (Барселона)
1998. Зинедин Зидан (Јувентус)
1997. Роналдо (Интер)
1996. Матијас Замер (Борусија Дортмунд)
1995. Жорж Веа (Милан)
1994. Христо Стоичков (Барселона)
1993. Роберто Бађо (Јувентус)
1992. Марко Ван Бастен (Милан)
1991. Жан-Пјер Папен (Олимпик Марсеј)
1990. Лотар Матеус (Интер)
1989. Марко Ван Вастен (Милан)
1988. Марко Ван Бастен (Милан)
1987. Руд Гулит (Милан)
1986. Игор Беланов (Динамо Кијев)
1985. Мишел Платини (Јувентус)
1984. Мишел Платини (Јувентус)
1983. Мишел Платини (Јувентус)
1982. Паоло Роси (Јувентус)
1981. Карл-Хајнц Румениге (Бајерн)
1980. Карл-Хајнц Румениге (Бајерн)
1979. Кевин Киген (Хамбург)
1978. Кевин Киген (Хамбург)
1977. Алан Симонсен (Борусија Менхенгладбах)
1976. Франц Бекенбауер (Бајерн)
1975. Олег Блохин (Динамо Кијев)
1974. Јохан Кројф (Барселона)
1973. Јохан Кројф (Барселона)
1972. Франц Бекенбауер (Барселона)
1971. Јохан Кројф (Ајакс)
1970. Герд Милер (Бајерн)
1969. Ђани Ривера (Милан)
1968. Џорџ Бест (Манчестер јунајтед)
1967. Флоријан Алберт (Ференцварош)
1966. Боби Чарлтон (Манчестер јунајтед)
1965. Еузебио (Бенфика)
1964. Денис Ло (Манчестер јунајтед)
1963. Лав Јашин (Динамо Москва)
1962. Јозеф Масопуст (Дукла Праг)
1961. Омар Сивори (Јувентус)
1960. Луис Суарез (Барселона)
1959. Алфредо Ди Стефано (Реал Мадрид)
1958. Рајмонд Копа (Реал Мадрид)
1957. Алфредо Ди Стефано (Реал Мадрид)
1956. Стенли Метјуз (Блекпул)
