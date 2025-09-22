clear sky
Navigacija
ПРЕОКРЕТ АМЕРИКАНАЦА ЗА ЧЕТВРТФИНАЛЕ: Крај за Словенију на Светском првенству

22.09.2025. 16:05 16:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Сједињених Америчких Држава пласирали су се у четвртфинале Светског првенства на Филипинима.

Победили су у осмини финала Словенију након преокрета 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20). 

До тријумфа су САД водили Гарсија са 25 поена, Чамплин са 15 и Еверт који је уписао 14. У тиму Словеније двоцифрени су били Штерн са 18 поена, Мујановић са 13 и Козамерник са 10. 

У једином међусобном дуелу ове године Словенија је у Лиги нација у јуну победила Американце 3:1. САД жели да се умеша у борбу за медаљу, четврту на светским првенствима. За сада су Американци били прваци давне 1986. године, а 1994. и 2018. су узели бронзу. 

Словенија, која је била четврта на претходном СП 2022, што јој је најбољи пласман икада на овим такмичењима, сада је стала у осмини финала. 

Осмина финала 

Пољска – Канада 3:1 

Турска – Холандија 3:1 

Аргентина – Италија 0:3 

Белгија – Финска 3:0

Бугарска – Португалија 3:0 

САД – Словенија 3:1  

Уторак

Тунис – Чешка (9.30) 

Србија – Иран (14)

Спорт Одбојка
