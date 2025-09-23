АЛМАШКИ КРАЈ ДОБИЈА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Промоција најстаријег дела Новог Сада
Информације о пројекту архитектонско-урбанистичког уређења просторно културне-историјске целине Алмашки крај доступне су на интернет презентацији Завода за заштиту споменика културе, односно на поддомену almaski.zzzskgns.rs.
Осим података о реализацији пројекта, на презентацији се налазе релевантни историјски подаци о најстаријем делу Новог Сада, као и архивске фотографије, а грађани ће путем интернет презентације моћи да постављају питања, дају сугестије, упуте похвале, али и критике.
– Пројекат архитектонско-урбанистичког уређења просторно-културне-историјске целине Алмашки крај један је од највећих заштитарских пројеката у окружењу, а свакако један од капиталних пројеката Града Новог Сада и АП Војводине. Пројекат је значајан на нивоу Републике Србије и веома је важно да је грађанима представљен на адекватан начин, да могу да прате његову реализацију, а касније и све програме који ће бити реализовани у овом делу града. До сада су заинересовани грађани могли да се информишу о пројекту путем фејсбук и инстаграм странице Алмашки крај, а сада им је на интернет презентацији Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада www.zzzskgns.rs на располагању и поддомен almaski.zzzskgns.rs – наводе у Заводу за заштиту споменика културе у саопштењу за медије.
Удружење „Алмашни” постало је члан Фаро мреже Савета Европе управо на основу добре праксе сарадње јавног и цивилног сектора, због значајног учествовања грађана у реализцаији пројекта од општег интереса за заједницу.