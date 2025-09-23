ПРВА НОВОСАДСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА Салајчани наставили низ без изгубљеног бода
Славија - Фрушкогорац 2:1 (0:1)
НОВИ САД: Игралиште Славије на Салајки, гледалаца 50, судија: Веселиновић (Нови Сад), стрелци: Вуколић у 57. и Батинић у 84. за Славију, а Јевтић у 40. минуту за Фрушкогорац. Жути картони: Блешић, Радосављевић, Путник, Вулетић, Бешевић (Славија), Младић, Вулетић, Стевановић (Фрушкогорац).
СЛАВИЈА: Барјактаровић, Гајић, Блешић, Радосављевић (Вулетић), Богданов, Жилић (Станковић), Батинић, Путник, Вајић, Остојић (Бешевић), Вуколић.
ФРУШКОГОРАЦ: Ђуранин, Бучо (Вукмировић), Ранисављевић, Јевтић, Младић, Стевановић, Пекановић, Вулетић (Мајсторовић), Станић, Крстић, Стевановић.
Лепа фудбалска представа виђена је на Салајци.
Домаћа екипа ушла је нешто опуштеније у меч, што су искористили гостујући фудбалери и након једног слободног ударца са 35 метара лопта незгодно пада пред голмана Барјактаревића који је одбија директно на ногу Јевтићу, а овај постиже погодак за вођство.
У другом делу домаћи су кренули ангажованије и офанзивније. Прво је поништен гол за Салајчане након дискутабилне ситуације у којој су домаћи тражили пенал, али судија Веселиновић је имао другачије мишљење.
Ипак, Славијаши долазе су изједначили преко штопера Вуколића који се одлично снашао у гужви након прекида. До краја, гол за домаћина постигао је и одлични Батинић, што је било довољно за нову победу и наставак низа без изгубљеног бода.
Петроварадин - Тител 3:0 (2:0)
ПЕТРОВАРАДИН: Стадион Петроварадина, гледалаца 150, судија: Каплијев (Нови Сад), стрелци: Ракановић у 20. и 42. и Стојановић у 72. минуту (аутогол). Жути картони: Б. Гардиновачки, Мудрић (Петроварадин), Карас и Стојановић (Тител).
ПЕТРОВАРАДИН: Страјнић, Шурлан, Карталија, Гавришић, Б. Гардиновачки (Бабић), Чича (Нинковић), Поповић (Стантић), Ракановић (Ковачевић), Анушић (Губеринић), Спасић, Мудрић.
ТИТЕЛ: Ћурувија, Петровић, Ружин, Б. Шер, Карас (Јованов), Стојановић, Мијић (Д. Шер), Павков (Ј. Караташевски), Цетењи, Пешти, Чеке.
Екипа Петроварадина остварила је трећу победу у првенству. Савладали су екипу Титела која је дошла да се надиграва.
У првом делу истакао се Ракановић који је погодио два пута и са том предношћу се отишло на одмор.
У другом делу домаћи су успели да постигну још један погодак после несмотрене реакције Стојановића који је погодио сопствену мрежу.
Борац - Омладинац 1:3 (1:1)
НОВИ САД: Игралиште Борац на Клиси, гледалац 60, суидја: Морача (Ср. Каменица), стрелци: Адамек у 40. за Борац, а Мрђан у 41. 49. и 62. минуту за Омладинац. Жути картони: Берић, Стајић, Мишчевић (Борац), Ристић, Лазендић (Омладинац).
БОРАЦ: Ранков, Берић, Свитић (Тубић), Стајић, Гргић, Зељко, Мишчевић (Каиш), Туцаков, Томин (Перић), Богојевић, Адамек.
ОМЛАДИНАЦ: Зељковић, Малиновић, Савић (Лазендић), Родић, Панић, Шомошварац, Мартиновић (Јакшић), Пилиповић, Мрђан (Кресоја), Живојнов (Бецић), Ристић.
Иако су домаћи повели преко Адамека, њихова радост трајала је само минут. Чим су кренули са центра гостујући фудбалери су вратили резултат у егал.
У другом делу све је било у знаку Степановићана, који су постигли још два погодка и однели вредну победу са Клисе.
Црвена звезда - Цемент 1:1 (0:1)
НОВИ САД: Игралиште Ц. звезде на Видовданском насељу, гледалаца 70, судија: Паштар (Ветерник), стрелци: Ђаковић у 49. (аутогол) за Ц. звезду, а Ћулум у 44. минуту за Цемент. Жути картони: Станковић, Папак, Бандић, Играчев (Црвена звезда), Зељковић, Ћулум, Вучковић (Цемент).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Цветиновић, Девушић, Станковић, Папрић, Поповић, Смајић (Николић), Роксандић (Бандић), Јанић, Дмичић, Суботин (Играчев), Папак.
ЦЕМЕНТ: Мандић, В. Сапунџић, Зељковић, Жакула, Н. Сапунџић, Шаренац, Плавшић (Вучковић), Ћулум (Старчевић), Ракић (Лазић), Ђаковић, Татић (Тубић).
У дербију кола виђена је одлична фудбалска представа. Повели су гости преко искусног Ћулума и са предношћу отишли на одмор. У наставку, домаћи су брзо анулирали предност и на крају одигран је реми као најреалнији исход.
Хајдук - Југовић 5:1 (1:1)
ЧУРУГ: Игралиште Чуруг, гледалаца 60, судија: Штрбац (Сремска Каменица), стрелци: Клисара у 27. (из пенала), Пињо у 55. и 70. Лаврек у 75. (аутогол), и Вукановић у 88. за Хајдук, а Рис у 5. минуту за Југовић. Жути картони: Бороја (Хајдук), Бабић, Милојевић (Југовић).
ХАЈДУК: Радановић, Зекоња (Поповић), Ачанским Мишковић, Станковић (Тривуновић), Росић, Клисара (Вујков), Марић (Вукановић), Бороја (Марковић), Пињо, Танасић.
ЈУГОВИЋ: Петковић, Гаврилов, Гвозденовић (Драгојловић), Макивић, Бабић (Булат), Николић, Рис, Милојевић, С. Илић (Скотовић), Весовић (Лаврек), Н. Илић.
Каћани (са новим тренером Зораном Блажићем) у првом делу добром игром и брзим голом који је постигао Марко Рис, збунили су Чуружане, који су до полувремена успели из пенала, који је реализовао Огњен Клисара, да поравнају резултат.
У наставку сасвим друга прича, највише захваљујући двоструком стрелцу Милошу Пињи. Потом, предност домаћина увећао је аутоголом резервиста гостију Александар Лаврек, а листу стрелаца закључио Лука Вукановић.
П. Бундало
Пролетер - ЖСК 2:2 (1:0)
НОВИ САД: Стадион Пролетера на Сланој Бари, гледалаца 100, судија: Чобанов (Руменка), стрелци: Паповић у 45+4. (из пенала), и Марјановић у 56. за Пролетер, а Јовановић у 70. (из пенала) и 81. минуту за ЖСК. Жути картони: Радиновић и Маринковић (Пролетер), Солдат и Јовановић (ЖСК).
ПРОЛЕТЕР: Недељковић, Бараћ, Илић, Прљевић, Вукашиновић, Бабић, Пповић, Губеринић (Мринкиовић), Марјановић, Радиновић, Дракулић.
ЖСК: Савановић, Марков, Јерковић, Ђурђић, Џамбас (Ђруђић), Везилић (Исаковски), Марков, Попржен (Грбић), Јовановић, Солдат, Клисарић.
На Сланој бари виђена је занимљива утакмица у којој су постигнута четири погодгка. На крају, обе екипе су освојиле по бод што им је довољно за средину табеле.
Јединство - Футог 3:2 (3:1)
ГОСПОЂИНЦИ: Игралиште Јединство, гледалаца 100, судија: Лукић (Н. Сад), стрелци: Виторац у 3. (из пенала), Димић у 7. и Пановић у 28. за Јединство, а Панић у 41. и Попадић у 67. минуту за Футог. Жути картони: Клинцов, Илијин (Јединство), Стевановски, М. Трифуновић, Панић (Футог).
ЈЕДИНСТВО: Танкосић, Клинцов (Петровић), Додић (Вечански), Рондовић, Пановић, Станчић, Виторац, Ћирин, Малиновић, Маливук (Илијин, Тепић), Димић.
ФУТОГ: Пелегин, Медић, Шумар, Стевановски, Токин (Вулић), Попадић, Трифуновић, Н. Кутањац, Панић (У. Кутањац), Чепић, Швоња.
Госпођинчани су остварили још једну победу, која их држи у врху табеле, овога пута против искусних Футожана.
Кренули су домаћи силовито и у првих седам минута стекли су предност од два гола, да би је петнестак минута касније повећали на три гола. Гостујући фудбалери су се након тога тргли и успели да смање предност до полувремена.
У наставку сусрета Футожани су кренули офанзивно, међутим, успели су само да постигну један погодак и ублаже пораз.
Сириг - Шајкаш 1:1 (0:0)
СИРИГ: ИГрлаиште СИриг, гледалаца 30, судија: Милановић (Сремски Карловци), стрелци: Вучковић у 66. (из пенала) за Сириг, а Ђаковић у 90+1. минуту за Шајкаш. Жути картони: Латкоивћ, Рајачић (Сириг), Ђакоивћ (Шајкаш).
СИРИГ: Војводић, Полић, Петровић, Романов, Дражић, Вучковић, Стефан, Брежњак (Берић), Латковић (Шведић), Видовић (Рајачић), Наранчић.
ШАЈКАШ: Стојинов, Кунић (Бишкуповић), Мићин, Хорват, Рулић, Алексић (Вујиновић), Ђаковић, Шегуњски (Војновић), Беновић (Цвијић), Михајловић (Деспотов), Пушић.
Припремио: Ђ. Л.