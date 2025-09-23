ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЈУГ Студенти се новом победом усидрили на врху табеле
Индекс – Раднички (Ш) 4:2 (3:1)
НОВИ САД: Ђачко игралиште, гледалаца: око 200, судија: Јуришић (Нови Сад), стрелци: Максић у 12, Ренић у 28, Пантић у 41. и Петровић у 53. минуту (Индекс), Рајшић у 6. и Живојинов са пенала у 63. минуту (Раднички Ш). Жути картон: Томић (Индекс).
ИНДЕКС: Војводић 7, Вујовић 7 (Петровић 7), Петровић 8 (Радаковић 7), Дунђерски 7, Пантић 7, Ренић 8 (Соковић 7), Бобар 7, Максић 8 (Алимпић), Лепојевић 8, Зељковић 7, Продановић 7 (Томић 7).
РАДНИЧКИ (Ш): Јаковљевић 7, Вулић 6, Васић 6 (Бошњаковић 6), Аперлић 6, Алексић 6, Бобић 6, Живојинов 7, Рукавина 6, Рајшић 7, Шарац 6, Добрић 6 (Дабић 6).
Студенти су наставили серију победа и добрих игара, чврсто држећи врх табеле.
Шиђани су повели већ у 6. минуту преко Срђана Рајшића, који је искористио грешку одбране Индекса Индекс је брзо узвратио: у 12. минуту Ренић је центрирао са десне стране, а Филип Максић главом погодио гол.
Уследили су напади домаћих, голман Јаковљевић био је на великим мукама. У 28. минуту плаво-бели су извели акцију са леве стране, Лепојевић је шутирао, а Марко Ренић у паду погодио мрежу. До краја полувремена Индекс је наставио да притиска, а у 41. минуту Лепојевић је проиграо Давида Пантића, који је био прецизан за 3:1.
У 53. минуту Индекс је повећао предност: Ђорђе Петровић је искоса са десне стране прошао поред неколико играча Радничког и снажним ударцем послао лопту под пречку.
У 63. минуту брзоноги Рајшић је претрчао Томића, који га је срушио у шеснаестерцу. Судија је показао на белу тачку, а Мирослав Живојинов био сигуран реализатор.
Борац – ЛСК 1:0 (0:0)
ШАЈКАШ: Стадион ФК Борца, гледалаца: око 150, судија: Акин (Футог), стрелац: Марковић у 75. минуту. Жути картони: Торбица, Влалукин, Максимовић (Борац), Савиновић, Станић, Грабић тренер (ЛСК).
БОРАЦ: Петровић, Ђуричић (Топић), Михајловић (Великић), Штефек, Ракић (Алексић), Зељковић, Марковић (Максимовић), Влалукин, Торбица, Дукић (Бановић), Бугарин.
ЛСК: Веселиновић, Туцаковић, Белић, Тарадајко (Шућак), Вуколић (Мачвански), Станић, Босанчић (Бојић), Симуновић, Радоњић (Денковић), Стојчић, Савиновић.
Добро су се држали гости из Лаћарка, затворили су гол све до 79. минута. Победу Борцу донео је Вања Марковић за важне бодове пред престојећа искушења. Сам се изборио за лопту на десној страни, Симуновић је лоше реаговао, покушао је да одигра повратну лопту до саиграча, али нападач Борца ју је узео и снажним удацем закуцао под пречку.
Подунавац – ТСК 1:0 (0:0)
БЕЛЕГИШ: Стадион ФК Подунавца, гледалаца: око 120, судија: Спасојевић (Нови Сад), стрелац: Шалипур у 89. минуту. Жути картони: Девушић, Цвјетиновић, Играч, Горданић тренер (Подунавац), Лахош, Ратић, Марковић, Вуковић (ТСК).
ПОДУНАВАЦ: Рнић, Пелемиш (Шалипур), Спасојевић, Пуретић (Лабовић), Церовић, Лакетић (Цвјетиновић), Карић, Костић, Радојчић, Играч, Бошњак (Девушић).
ТСК: Вуковић, Васић (Вукотић), Лахош, Јовишић, Кнежевић (Ергарац), Ковачевић, Пуповац (Стојшић), Ратић (Томић), Остојић, Ергарац, Марковић.
Бацио је све карте у напад у другом полувремену тренер Подунавца Мирослав Горданић и то је уродило плодом. У 89. минуту резервиста на овом мечу, Дејан Шалипур, донео је победу Белегишанима за бег из доњег дела табеле.
Припремио:
М. Ковачевић