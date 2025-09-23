few clouds
ЧУРУШКА РАКИЈАДА У НЕДЕЉУ Осма по реду традиционална манифестација одржаће се у башти Удружења виноградара, винaра и воћара

23.09.2025. 11:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Осма по реду Чурушка ракијада одржаће се у недељу, 28. септембра, у башти Удружења виноградара, винaра и воћара “Боронј” у Чуругу.

Све посетиоце уз дружење и дегустацију очекује “Базар – домаће радиности”, а свечано отварање ракијаде, додела награда и медаља почиње у 16 часова. 

Од 18:30 часова следи дружење учесника уз пригодан музички програм и вечеру.

Из Туристичке организације Општине Чуруг позивају све мештане и њихове госте да дођу у Чуруг на дружење уз добру ракију.

чуруг ракија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
