ЧУРУШКА РАКИЈАДА У НЕДЕЉУ Осма по реду традиционална манифестација одржаће се у башти Удружења виноградара, винaра и воћара
23.09.2025. 11:28 11:43
Осма по реду Чурушка ракијада одржаће се у недељу, 28. септембра, у башти Удружења виноградара, винaра и воћара “Боронј” у Чуругу.
Све посетиоце уз дружење и дегустацију очекује “Базар – домаће радиности”, а свечано отварање ракијаде, додела награда и медаља почиње у 16 часова.
Од 18:30 часова следи дружење учесника уз пригодан музички програм и вечеру.
Из Туристичке организације Општине Чуруг позивају све мештане и њихове госте да дођу у Чуруг на дружење уз добру ракију.