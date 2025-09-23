(ФОТО) ПЕШАЧКА ЗОНА У ОВОМ ВОЈВОЂАНСКОМ МЕСТУ ДОБИЈА НОВИ ИЗГЛЕД Зеленило, више паркинг места, нова фонтана ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЋЕ СВЕТСКИ ИЗГЛЕДАТИ ОАЗА ЗА ОДМОР
Почела је реконструкција пешачке зоне са партнерим уређењем у Булевару краља Александра у Бачкој Тополи, а рок за завршетак радова је септембар наредне године.
У склопу пројекта издвојене су две целине: Булевар Краља Александра Првог и део парцеле ОШ „Карађорђе”.
Целина Булевара подразумева захват од раскрснице са улицама Радоја Домановића и Ђурђевданске, преко раскрснице са улицама Принца Томислава Карађорђевића и Књегиње Зорке, раскрснице са Булеваром вожда Карађорђа, па дуж улице Мије Тодоровића закључно са ОШ „Карађорђе”.
У делу са јужне стране булевара предвиђен је низ паркинг места за паркирање под правим углом. Између паркинг места и пешачке стазе биће формиране зелене површине са просторима за одмор и монтажним објектима и баштама угоститељских објеката.
Уз стазу од гранитних коцки, која симболише кретање кроз време и историју Бачке Тополе, на појединим местима предвиђене су инфо табле које ће означавати битне догађаје.
У западном делу ове подцелине, биће изграђена нова фонтана, чесма и простор за одмор и социјализацију, док ће са северне стране бити низ паркинг места са паралелним паркирањем. Када је у питању део од раскрснице са Булеваром вожда Карађорђа дуж улице Мије Тодоровића закључно са ОШ „Карађорђе”, она ће са јужне стране имати само тротоар, док је са северне стране, између раскрснице са Булеваром вожда Карађорђа и ОШ „Карађорђе”, предвиђена зона са паркинг местима са парелелним паркирањем, зеленилом и пешачка зона.
На другој целини, односно делу парцеле ОШ „Карађорђе”, биће изграђено 19 паркинг места, од чега два за особе са инвалидитетом, као и зелене површине и стаза према спорској сали, са степеништем. Главни колски прилаз предвиђен је са улице Мије Тодоровића. За приступ објекту школе са новоформираног паркинга пројектована је нова рампа за приступ особа са инвалидитетом.
Дрвеће прилагођено амбијенту
Предвиђена је садња високих и средње високих садница лишћарских и четинарских врста и украсног шибља, што је важно због уклапања у постојећи амбијент. Приликом обликовања групе зеленила, водило се рачуна да зеленило доприноси стварању повољних микроклиматских услова средине. Постојеће саднице високог зеленила се задржавају, осим две.
Реч је о Пројекту развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (ЛИИД). Финансира се из грант средстава Светске банке и Француске агенције за развој, а спроводи га Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.