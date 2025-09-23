few clouds
(ФОТО) ОВАКО ИЗГЛЕДА НАЈСКУПЉИ СТАН У НОВОМ САДУ Ево где се налази и како је опремљен УЗ ЊЕГА ИДУ И ДВЕ ГАРАЖЕ И ДВА ПАРКИНГ МЕСТА

23.09.2025. 09:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
kombo
Фото: принтскрин tiktok / novosadskistanovi.rs

Судећи према подацима до којих смо дошли на друштвеним мрежама један од најскупљих станова у Новом Саду налази се у једном од најпрестижнијих комплекса у нашем граду, на Новој Детелинари и кошта преко милион евра.

Овај прелеп, комфоран трособан стан LUX стан од 141 квадратни метар продаје се за 1 030 000 евра. 

стан
Фото: Принтскрин тикток novosadskistanovi.rs

Стан је простран, модерно дизајниран, потпуно намештен врхунском опремом и намештајем. Уз стан, у цену су, како пише у огласу, урачунате и две гараже и два паркинг места. 

stan
Фото: Printskrin TikTok / novosadskistanovi.rs

Овај стан је, како су написали, спој луксуза, комфора и функционалности, идеално је место за све који желе да живе на једној од најлепших локација у граду.

стан




