(ФОТО) ОВАКО ИЗГЛЕДА НАЈСКУПЉИ СТАН У НОВОМ САДУ Ево где се налази и како је опремљен УЗ ЊЕГА ИДУ И ДВЕ ГАРАЖЕ И ДВА ПАРКИНГ МЕСТА
23.09.2025. 09:15 11:25
Судећи према подацима до којих смо дошли на друштвеним мрежама један од најскупљих станова у Новом Саду налази се у једном од најпрестижнијих комплекса у нашем граду, на Новој Детелинари и кошта преко милион евра.
Овај прелеп, комфоран трособан стан LUX стан од 141 квадратни метар продаје се за 1 030 000 евра.
Стан је простран, модерно дизајниран, потпуно намештен врхунском опремом и намештајем. Уз стан, у цену су, како пише у огласу, урачунате и две гараже и два паркинг места.
Овај стан је, како су написали, спој луксуза, комфора и функционалности, идеално је место за све који желе да живе на једној од најлепших локација у граду.