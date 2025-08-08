НИЧУ СТАНОВИ КАО ПЕЧУРКЕ! У Србији за само пет година изграђено невероватних 150.000 стамбених јединица
08.08.2025. 11:03 11:41
У Србији је у претходних пет година изграђен 154.891 стан, објавио је Републички завод за статистику и навео да је 2024. године изграђено 5,4 станова на 1.000 становника, док је просечна површина изграђеног стана прошле године износила 75,9 квадратних метара.
Највише станова изграђено је 2023. године - 35.652, затим прошле године - 35.380.
Како се наводи, 2020. године изграђено је 25.326 станова, 2021. године 28.874, а 2022. године 26.659 станова.
Када је реч о грађевинским дозволама, од 2020. до 2024. године издато је 143.799 дозвола.