clear sky
28°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НИЧУ СТАНОВИ КАО ПЕЧУРКЕ! У Србији за само пет година изграђено невероватних 150.000 стамбених јединица

08.08.2025. 11:03 11:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У Србији је у претходних пет година изграђен 154.891 стан, објавио је Републички завод за статистику и навео да је 2024. године изграђено 5,4 станова на 1.000 становника, док је просечна површина изграђеног стана прошле године износила 75,9 квадратних метара.

Највише станова изграђено је 2023. године - 35.652, затим прошле године - 35.380.

Како се наводи, 2020. године изграђено је 25.326 станова, 2021. године 28.874, а 2022. године 26.659 станова.

Када је реч о грађевинским дозволама, од 2020. до 2024. године издато је 143.799 дозвола.

станоградња станови
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај