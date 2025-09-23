few clouds
26°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БРЗО, ЈЕДНОСТАВНО И СА QR КОДОМ

ФРИЛЕНСЕРИ, НЕ ПРОПУСТИТЕ РОК До овог датума се морају пријавити приходи ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ

23.09.2025. 10:11 10:18
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

БЕОГРАД: Рок за подношење пореских пријава за трећи квартал у овој години, за сва физичка лица у Србији која остварују приходе по основу уговорене накнаде за извршени рад и приходе од ауторских и сродних права, а на које се порез плаћа самоопорезивањем, тзв. фриленсерие, је од 1. до 30. октобра.

Како је саопштила Пореска управа, у случају неподношења пореске пријаве у прописаном року, обвезник подлеже обавези плаћања камате, као и прекршајној одговорности.

Порески обвезници своју обавезу могу испунити електронским путем преко портала Фриленсери https://frilenseri.purs.gov.rs/, а предности овог система, како наглашавају у Пореској управи је аутоматско генерисање уплатнице са свим потребним подацима и QR кодом након успешне пријаве, што омогућава брзо и једноставно вршење уплате, укључујући и путем апликације за електронско банкарство (мБанкинг). 

Више информација о конкретним корацима у поступку пријаве пореза доступно је на линку: frilenseri.purs.gov.rs/prijavi-porez.html. 

Пореску обавезу обвезници могу испунити и подношењем пореске пријаве на Обрасцу PP ОПО-К, која се може поднети електронским путем преко портала еПорези, као и у папирном облику, непосредно или путем поште надлежној филијали Пореске управе. 

Како се прецизира, када пореска пријава поднета електронским путем добије коначни статус "прокњижена“, подносилац пријаве добија податке о налогу за плаћање, а након што се сачува налог за плаћање, на порталу ће бити приказан QR код, који се може користити за плаћање пореске обавезе.

фриленсери порези на зараду порез плаћање
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај