БРЗО, ЈЕДНОСТАВНО И СА QR КОДОМ
ФРИЛЕНСЕРИ, НЕ ПРОПУСТИТЕ РОК До овог датума се морају пријавити приходи ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ
БЕОГРАД: Рок за подношење пореских пријава за трећи квартал у овој години, за сва физичка лица у Србији која остварују приходе по основу уговорене накнаде за извршени рад и приходе од ауторских и сродних права, а на које се порез плаћа самоопорезивањем, тзв. фриленсерие, је од 1. до 30. октобра.
Како је саопштила Пореска управа, у случају неподношења пореске пријаве у прописаном року, обвезник подлеже обавези плаћања камате, као и прекршајној одговорности.
Порески обвезници своју обавезу могу испунити електронским путем преко портала Фриленсери https://frilenseri.purs.gov.rs/, а предности овог система, како наглашавају у Пореској управи је аутоматско генерисање уплатнице са свим потребним подацима и QR кодом након успешне пријаве, што омогућава брзо и једноставно вршење уплате, укључујући и путем апликације за електронско банкарство (мБанкинг).
Више информација о конкретним корацима у поступку пријаве пореза доступно је на линку: frilenseri.purs.gov.rs/prijavi-porez.html.
Пореску обавезу обвезници могу испунити и подношењем пореске пријаве на Обрасцу PP ОПО-К, која се може поднети електронским путем преко портала еПорези, као и у папирном облику, непосредно или путем поште надлежној филијали Пореске управе.
Како се прецизира, када пореска пријава поднета електронским путем добије коначни статус "прокњижена“, подносилац пријаве добија податке о налогу за плаћање, а након што се сачува налог за плаћање, на порталу ће бити приказан QR код, који се може користити за плаћање пореске обавезе.