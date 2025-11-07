ТРЖИШТЕ НАФТЕ КЉУЧА Цене расту, Саудијци смањују цене, Русија под ударом санкција!
ЊУЈОРK: Цене нафте порасле су данас и то нафте Брент у износу око 64 долара по барелу, док се америчка сирова нафта WТИ кретала око 60 долара по барелу.
На такав износ највише утицала актуелна ситуација у вези са вишком понуде нафте, пренео је Трејдинг економикс. Производња чланица Организације земаља извозница нафте (ОПЕK плус) порасла је прошлог месеца, док су и произвођачи ван те групе увећали понуду.
Kао одговор на добро снабдевено тржиште, Саудијска Арабија, највећи светски извозник нафте, смањила је децембарске цене сирове нафте за азијске купце. Слаба потражња је додатно оптерећивала тржишта. У међувремену, остали су и ризици од потенцијалног мањка понуде због америчких ограничења на куповину руске нафте и украјинских напада на руска енергетска постројења.
Индија, главни увозник нафте, диверзификује своје изворе јер санкције компликују куповину руске сирове нафте, док су кинеске државне нафтне компаније такође обуставиле куповину руске сирове нафте која се превози морем.