ЖЕНА У ШУМИ ПРОНАШЛА 300.000 ЕВРА, ПА ЗАЖАЛИЛА! Поштено вратила власнику... сада МОРА још и да ПЛАТИ! Ево како се све претворило у НОЋНУ МОРУ
У аустријском месту Сент Радегунд (Ст. Радегунд), недалеко од Граца, одиграла се прича која звучи као филмски сценарио - али са врло непријатним завршетком.
Жена из Граца је у августу 2024. године отишла у шетњу оближњом шумом.
Међу дрвећем је угледала црну металну кутију остављену на земљи. Када ју је отворила, остала је затечена: у кутији се налазило једанаест штедних књижица са укупно 363.844,79 евра.
Уместо да пронађено задржи или игнорише, жена је одлучила да уради потпуно поштену ствар – однела је кутију у биро за изгубљене предмете у Грацу, преноси Фениx.
По закону - имала је право на награду
Према аустријском закону, налазиоцу изгубљеног предмета припада 5% вредности пронађене имовине, уколико се власник јави. Како пише „Клајне Цајтунг“ (Клеине Зеитунг), надлежни су брзо пронашли власника. Он је преузео књижице и обећао да ће исплатити жени 18.192 евра награде.
Међутим, убрзо се све преокренуло: власник се предомислио и одбио да јој исплати било шта. Затечена жена ангажовала је адвоката и покренула судски поступак. Оно што је открила шокирало ју је још више.
Књижице су биле украдене и безвредне
Испоставило се да су штедне књижице украдене још 2020. године током провале у власников дом. Он их је одмах тада прогласио неважећима у банци и повукао сав новац. Другим речима, књижице нису имале никакву вредност – само папири без покрића.
Власников адвокат тврдио је да зато не постоји законска основа за награду, јер награда припада само када пронађени предмет има стварну материјалну вредност.
Суд пресудио против поштене налазнице
Жена није могла да верује – због сопствене савести на крају је кажњена. Суд је пресудио у корист власника, а уместо награде, жена сада мора да плати 2.638 евра судских и адвокатских трошкова – и својих и противничких.
Како се није помирила са пресудом, случај је поново завршио пред судом.
Није усамљен случај
Сличних прича последњих година има и у Аустрији и у Немачкој. Један од познатијих примера догодио се у Баварској, када је фирма за чишћење пронашла преко 600.000 евра готовине у једном стану. Фирма је покушала да задржи део новца позивајући се на уговор по којем „све преостале ствари прелазе у њихово власништво“.
Међутим, суд у Келну (Кöлн) је пресудио да клаузула нема правну снагу, јер новац није био „изгубљен предмет“, већ скривена имовина. Фирма није добила ни цент.
Телеграф Бизнис