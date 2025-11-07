overcast clouds
СЛАБА НЕДЕЉА НА БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ Индекси у паду, само неколико добитника

07.11.2025. 16:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com/Berza

БЕОГРАД: На Београдској берзи ове седмице остварен је промет од 551.566.667 динара, а индекси су забележили пад, наводи се у берзанском извештају. Белеx15 је опао за 0,77 одсто, а Белеxлине за 0,62 одсто.

Раст акција од 11,01 одсто довео је Philip Morris Operations a.d. из Ниша на прво место овонедељне добитничке листе. Акције ове компаније су на крају трговања вределе по 9.990 динара.

Следи Информатика а.д. из Београда са растом акција од 4,74 одсто, које су на затварању трговања имале вредност од 5.499 динара по акцији.

Губитничку листу предводи Јединство а.д. из Севојна са падом вредности акција од 4,46 одсто. Акције ове компаније су на крају трговања вределе по 8.024 динара.

Највише се трговало акцијама Ласта а.д. Београд, чиме је остварен промет од 9.599.940 динара.

